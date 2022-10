“As pessoas confiam na ciência mais do que você pensa”

Marcel Levy. foto de Mark Driessen

Marcel Levy (58) é um milípede. Ele ficou em leitos de hospital, fez exames de sangue e escreveu uma coluna senha Mais tarde, foi Diretor do AMC Hospitals Amsterdam e University College London. Em 2016, a revista de notícias chamou senão Ele tem o título holandês do ano depois de seu papel como presidente da AMC.

Desde 2021, Levy atua como presidente da Organização Holandesa de Pesquisa Científica (NWO), que financia pesquisas. Conversamos com Levi sobre a cerimônia a ser realizada em 22 de novembro, seu trabalho na NWO e os desafios à bandeira holandesa.

Por que você deu ao Science Gala o tema “Science Works”?

A ciência funciona de muitas maneiras. Primeiro, aumenta nosso conhecimento. Mas também fornece constantemente soluções para problemas sociais, sociais e econômicos. Além disso, é – muitas vezes esquecemos – uma fonte de emprego. Muitas pessoas trabalham em universidades ou institutos de pesquisa.

“Como comissário, quero mostrar o máximo possível. Não sou lagarta o suficiente. Quando as pessoas pensam em ciência, muitas vezes pensam em Willie Wortell, que resolve fórmulas sozinho no sótão. Mas ciência é mais. expedições polares para pesquisa climática ou estudos educacionais ou novas tecnologias malucas de armazenamento de energia Pesquisa feita sozinho, em grupo ou em um grande laboratório Versátil e diversificado – isso é ciência.

O jaleco do piloto atual também é jaleco ou jaleco de médico?

Eu me considero meio médico e meio cientista. Eu corro desses papéis. Eu sempre fico prático e presto atenção ao lado prático. Não gosto de muitas reuniões. “Desembrulhe”, penso, “e fale sobre o conteúdo”.

“No entanto, por enquanto, a NWO é notória por seu ‘encapsulamento’. Os próprios cientistas devem solicitar financiamento de nós para suas pesquisas. Deve ser muito mais simples, em parte para reduzir a carga de trabalho. É por isso que a NWO quer apenas ouvir o que é necessário a partir de agora.” Quando se trata de uma grande pesquisa, você recebe a bolsa de estudos.

A ciência pode funcionar com financiamento limitado?

Apenas 10% dos candidatos recebem uma bolsa de estudos. Essa porcentagem é muito baixa. Com os novos recursos, a NWO pode aumentar esse percentual para 25%. Mas – e isso parece trivial – é preciso mais dinheiro. Nosso objetivo era trazer os melhores cientistas para a Holanda, mas devido à falta de fundos, agora estamos desistindo do talento holandês.

A carga de trabalho acadêmica é bem conhecida. O que deve ser mudado?

“Acho que somos pressionados no trabalho quando temos que fazer nosso trabalho de uma certa maneira. Quando não se trata do resultado, mas do processo e das marcas de verificação que você coloca. Então as pessoas se sentem limitadas em sua liberdade e criatividade. Elas podem” t focar em suas pesquisas.”

Além de realizar pesquisas e organizar bolsas, os acadêmicos precisam fornecer uma educação muito alta. O aumento do número de alunos e a diminuição do financiamento desmantelaram a pesquisa. Confira trezentas cartas em casa no fim de semana – bem, você não terá tempo para sua pesquisa. Pessoalmente, trabalho longos dias, mas não sinto nenhuma pressão no trabalho. Sempre tive a oportunidade de encontrar o equilíbrio do meu jeito.

O que você acha de uma boa pesquisa?

“Uma boa pesquisa é uma grande pesquisa com uma visão. Um pensa que a pesquisa orientada para a prática é muito mal financiada, enquanto outros pensam que a pesquisa básica. É uma contradição óbvia. A pesquisa aplicada deve ter um fundamento fundamental. E a pesquisa básica deve ver aplicações em no horizonte, embora daqui a 25 anos. Afinal, é dinheiro público.”

Como construir confiança na ciência?

O Eurobarômetro (Série de pesquisas de opinião em nome da Comissão Europeia, editor) perguntou a 37.000 cidadãos europeus se a ciência funciona ou não. 92% responderam afirmativamente, uma pequena porcentagem é neutra e um grupo muito pequeno – o mais barulhento – cético. As pessoas confiam ciência mais do que se acredita. A pesquisa também nos traz muito. Corona ilustra isso lindamente. Conhecemos a sequência de RNA desse vírus desconhecido em pouco tempo, o que levou às vacinas atuais e testes de reação em cadeia da polimerase. Ou veja a crise de energia Há uma demanda para construir mais usinas de energia, mas os cientistas podem oferecer outras soluções, como o uso mais eficiente da rede elétrica existente.A ciência pode dar uma excelente contribuição para a solução desses problemas.

A 10ª Gala Científica acontecerá no dia 22 de novembro com a participação de Marcel Levy, Ionica Smits e Robert Dijgraf, entre outros. Os melhores cientistas dão informações sobre seu campo: da fome zero e filosofia tecnológica ao Big Bang e ao telescópio Einstein.

Marcel Levy Amsterdã 25 de setembro de 1964 1997: Centro Médico Interno Acadêmico (AMC) em Amsterdã

2010: Diretor da AMC

2017: CEO da University College London Hospitals

2021: Presidente da Organização de Pesquisa Científica da Holanda (NWO)

Estátua de Olivier Hilgers