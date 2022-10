Já perdi 8 quilos”

parentes de vladimir coloque dentro Eles se preocupam com crises de tosse, náuseas constantes e falta de apetite.” A indiscrição, como tem acontecido com frequência nos últimos meses, vem de Canal público de telegrama SVRque por algum tempo citou fontes internas para as informações compartilhadas Kremlin. Putin teve uma consulta médica no fim de semana e o círculo mais próximo de pessoas estaria preocupado com sua magreza e tosse crônica. “Ficou claro que sua condição seria percebida pelas elites da Rússia como um sinal da rápida deterioração da saúde do líder”. Nos últimos meses, Putin teria perdido 8 quilos e também por ocasião de sua última reunião em vídeo com o vice-primeiro-ministro Dmitriy Chernichenkoparou por várias tosses.

E o canal Telegram – que não deu provas de suas alegações sobre a saúde precária de Putin – explicou que “o próprio Putin e seus parentes, assim como os médicos, estão preocupados com os ataques de tosse do presidente, além de náuseas constantes e falta de apetite. Por causa de medicamentos e uma dieta específica.”

Putin foi visto apenas uma vez entre sexta-feira e domingo – período durante o qual ele teria passado por um exame médico – em uma reunião online sem importância com o ex-governador da região de Gulag Magadan, Sergei Nosov. No entanto, de acordo com muitas fontes, essas reuniões foram muitas vezes gravadas nos dias anteriores e depois transmitidas como se fossem ao vivo.

O general do Telegram SVR explicou ainda que Putin está particularmente chateado com a maneira como as coisas estão indo na guerra, repreendendo e interrompendo o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, durante uma recente reunião online. Putin teria recorrido a gritos e insultos.”