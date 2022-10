A ausência de cientistas do Parlamento e o papel da cultura científica no bem-estar das sociedades

Entre os 400 representantes recém-eleitos em setembro passado em quartopouco mais de um décimo (53, segundo registros parlamentares disponíveis no site institucional) possui Diploma de pós-graduação. Levando em conta que na Itália eu Ex-alunos é sobre 20% da população (Infelizmente um número muito baixo em comparação com outras nações industrializadas) A presença de pessoas que alcançaram alguma especialização entre nossos deputados parece inteiramente suficiente, dado o contexto.

Mas em que nossos representantes se especializam? majoritariamente Lei; Então há uma boa representação de EconomiaA partir de Ciência Política Finalmente você encontra alguns culto. aprendiz. E a Cientistas? Quantos deputados estão sentados na câmara, trazendo consigo experiência de estudo de nível superior em disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática)? A resposta é 5. Cinco de quatrocentos: Dois farmacêuticos, agrônomo, engenheiro e matemático.

Teria sido melhor para o país ter tido mais. Não estou dizendo isso porque sem acadêmicos no Parlamento não haveria habilidades; O problema é mais geral. É claro que, quando confrontado com questões relacionadas com assuntos técnicos e científicos, o Parlamento se voltará naturalmente para ajudar Especialistas da sociedade civil; Você criará comitês formados por pessoas treinadas, escolhidas entre Os melhores cientistas do paísOs resultados de suas investigações serão informados e, em seguida, levando em conta os resultados, eles procederão de acordo. E na Itália não faltam cientistas capazes de fazer análises apropriadas sobre qualquer tema que precise ser abordado. É bastante claro que esta deve ser a maneira de trabalhar e que especialistas particulares de qualquer disciplina não são necessariamente necessários diretamente entre os deputados, Caso contrário, a sala se tornará uma espécie de ‘governo de técnicos’. Não é assim que funciona a democracia.

No entanto, esse número, 5/400, é igualmente decepcionante. É decepcionante porque todo mundo que faz as pazes Tópicos científicos adquire uma estranha elegibilidade pense “cientificamente”, o que leva a ver o mundo – o mundo inteiro, cada questão – de uma perspectiva diferente. Não é bom que esta riqueza esteja sub-representada nas instituições do Estado e que pensamento científico Profundas, e não apenas puramente técnicas, estão presentes muito pouco entre os ofícios daqueles chamados a transformar em leis as demandas da sociedade.

A aparente escassez de ciência nos corredores do poder tem muitas origens. Muitas vezes é citado A distância educativa entre as “duas culturas” (científica e humana)uma antiga epidemia na Itália; Há uma responsabilidade sobre os ombros dos próprios cientistas, que muitas vezes se retiram para o seu mundo Outras classes raramente estão dispostas a se comprometer publicamente com o bem da sociedade, talvez na política, de fato; existir A noção generalizada de que a ciência nada mais é do que um corpo de conhecimento técnicoenquanto a cultura, a cultura real, se estabelecerá em outro lugar.

Quaisquer que sejam os motivos, o resultado no final é punir a todos, pois se houvesse mais pessoas capazes de explicar “com espírito científico” o que está acontecendo no país e no mundo, o debate seria mais rico. Variedade, melhor no final. Por outro lado, a contribuição da cultura científica para o bem-estar das sociedades é óbviaE todos nós nos beneficiaríamos disso um pouco mais em outros contextos também.

É precisamente a este tema que se dedica Jim Al Khalili Em seu último livro, As alegrias da ciência: Seu objetivo é convencer qualquer um a agir mais “cientificamente” para viver… bem, melhor. dentro Oito lições, escritas em estilo coloquial e livre de qualquer tecnologia, e físico britânico – Membro da Royal Society e o famoso autor Dr. Física do diabo Ele sai do laboratório e entra no mundo, alguns sugerem Regras simples ajudam a pensar em termos mais científicos na vida cotidiana.

Vale a pena ouvir, porque você aprende muito; Certamente é verdade que a ciência não é a única solução para todos os problemas da humanidade, mas também é verdade que sem a ciência seria muito mais difícil resolver os problemas da humanidade.

*O autor é o editor-chefe da Bollati Boringhieri