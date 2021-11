Einstein: ciência, erros e aquelas alianças originais (muitas vezes violadas) com Deus

A notícia na mídia sobre o leilão de um manuscrito de Albert Einstein contendo 54 páginas de notas que datam dos anos 1913-1914 causou sensação. No ano seguinte, o físico alemão iria propor a teoria da relatividade, que entraria para a história com o nome de relatividade geral. O que mais o surpreendeu, com a confirmação dada pelos meios de comunicação, foi o preço de 11,6 milhões de euros pago por esses papéis, ao mesmo tempo que se constatou a existência de erros aritméticos que, no entanto, não prejudicaram o patamar da relatividade geral. Mas pode-se perguntar legitimamente: por que gastar tanto com erros? A história ensina que o pensamento está sempre e em qualquer caso errado no duplo sentido do verbo: errar e errar. Enfim, na pesquisa, começamos a tatear, ou seja, continuamos a tentativa e erro, tentando aprender com os erros cometidos. Einstein experimentou o fracasso em primeira mão ao ser reprovado no vestibular da Politécnica de Zurique, em 1895. O gênio não parou com erros e imperfeições, mas foi além, enfrentando-os e superando-os.

A investigação e a ciência são feitas por tentativa e erro e muitas vezes têm de passar por, enfrentar falhas e levar os erros em conta para obter resultados. Quem afirma que as ciências, como a medicina, são infalíveis, ou espera que o sejam, por exemplo, a capacidade de vacinar, está certamente enganado. O grande matemático Kurt Gödel, quando soube que o lógico Abraham Robinson estava sofrendo de uma doença terminal, escreveu-lhe que sua opinião “não convencional” dizia respeito ao fato de que nenhum diagnóstico médico poderia ser cem por cento certo. Como, podemos dizer, nem a droga nem a vacina podem evitar o risco de infecção a cem por cento. Nunca como nesta emergência a lição de Ulrich Beck sobre a “sociedade de risco” pode ser mais útil, que não é a catástrofe, mas o que dela nos separa, mas a aumenta.

Mas esta ação pelo toque ou tentativa diz respeito também à busca de Deus, tanto por parte do homem como por parte do próprio Deus (genitivo objetivo e subjetivo). O primeiro caso foi expressado de forma impressionante na classe. 17 do livro Atos dos ApóstolosQuando Lucas nos conta que Paulo, dirigindo-se aos membros do Areópago ateniense, estava dizendo: “Atenienses, vejo que vocês são muito religiosos em todos os aspectos. Já que passei e observei as coisas de sua seita, também encontrei um altar no qual estava escrito: Ao Deus desconhecido. Bem, o que eu adoro você sem saber, eu declaro a você. Deus que criou o mundo e tudo que nele há, e é Senhor do céu e da terra, não habita em templos construídos por humanos mãos. Nem é a mão do homem servida por ele como se ele precisasse de alguma coisa. Aquele que dá toda a vida, alma e tudo. a face de toda a terra, tendo determinado as idades que lhes são atribuídas e os limites de sua habitação, que eles poderiam procurar por Deus, se eles viessem encontrá-lo um dia, TentarEmbora não esteja longe de todos nós. ” Filosofias e religiões são apenas empreendimentos humanos e, por isso, infalíveis na busca do Absoluto.

Por outro lado, o Deus bíblico também avança por tentativa e erro na busca do homem: quantas alianças incompletas! Quantas falhas! Quantas oportunidades perdidas! Até que ele decida enviar seu Filho, ou melhor, tomar sobre si nossos fracassos, nossos erros e nossas fragilidades, que são redimidos na cruz. Assim, toda suposição humana de infalibilidade é derrotada, junto com a morte.

Aqui encontramos os versos de George Trakl sobre o andarilho: “Uma noite de inverno”:

Quando a neve cai na janela,

Por um longo tempo, o sino da noite toca.

Para muitos, a mesa está pronta

Toda a casa encontra-se em bom estado de conservação.

Alguns estão em sua posse cometer erro

Eles vêm até a porta por corredores escuros.

Aureo grace floresce

de seiva fresca.

O viajante entra silenciosamente,

A dor petrificou o limiar.

Brilha em pura luz

Pão e vinho à mesa.

Portanto, errar e errar é a maneira de chegar à mesa em meio à dor. Por isso compartilhamos este rei pecador com aqueles que buscam a cura para nossas doenças e optam pela política, sempre infalível e perfeita, mas, como esperamos e queremos acreditar, inspirados no bem comum.