Porque você tem que esperar a opinião do médico para fazer um cotonete se você estiver em contato positivo

O subsecretário do Ministério da Saúde, Pierpaolo Celeri, explicou por que é necessário aguardar o parecer de um médico especialista antes de fazer um cotonete após o contato com um paciente.

Nas últimas horas graças às festas aniversário Nos portões, havia uma verdadeira prosperidade de Teste Anti-Covid Feito na Itália: Houve mais 900mil Desde ontem, entre esfregaços moleculares e antigênicos. Mas você nem sempre tem as informações corretas sobre este processo, que deve sempre e em qualquer caso, concordar com você Clínico geral, Especialmente Se você está em contato positivo.

deixe claro birpaolo celeri, Subsecretário do Ministério da Saúde no governo Draghi, que lhe deu uma entrevista Radio 105 Ele disse: “No que diz respeito aos tampões, temos que fazer o certo comunicação Sobre quando o swab ou teste é necessário. Durante esse horário, há um ataque a farmácias, laboratórios de análises e autoridades de saúde locais para a realização de swabs. Mas cuidado, há um tempo Para ser respeitoso.

De acordo com Sileri, “Se todo mundo buscar um cotonete hoje porque tiveram um contato ontem ou hoje, esse cotonete será negativo e não terá utilidade alguma. Sobrecarregará o sistema para uma resposta duvidosa”. Por isso, ele continuou: “Ao fazer isso você se arrisca, pensando que é passivo, infectando os outros. médico especialista Que ele seria capaz de dizer a uma pessoa com um contrato estrito que ele me tinha sintomas, Se e quando ele deve fazer um teste de diagnóstico – continue -. Se eu tirar um cotonete hoje porque estou me preparando para o jantar amanhã à noite, o cotonete tira a foto agora e posso dar positivo amanhã ou ser infectado amanhã e em dois ou três dias é positivo e infecta um dia Santo Estêvão“

É por isso que, mais do que absorventes, devemos nos concentrar neles Sérum. “Você deve se vacinar e tomar a terceira dose se for na hora

Para fazer a terceira dose, devemos reduzir todas as ocasiões que podem levar à infecção de agora até amanhã depois de amanhã. Obviamente, queremos estar com familiares. Então, as outras chances podem ser menores. “