Lição de Paris: Empurrando a Itália para o Reconhecimento da Ciência como Cultura

“Se eu pudesse explicar para alguém, ele não teria merecido um Prêmio Nobel.” Richard Feynman amava a provocação, um físico da mecânica quântica que sabia quanto cinismo havia ultrapassado uma fronteira incerta: ser compreendido ou abandonado e o trabalho de laboratório foi comunicado. Feynman era um mestre em articulação, apesar da surpreendente complexidade do infinitamente pequeno, e muitos colegas adoram lembrar. Giorgio Baresi, o novo Nobel, também recebeu um prêmio de física em 6 de dezembro: como Feynman, ele é um defensor ferrenho da ciência “amigável”, aberta e sorridente, que visa também os que não são cientistas. Incentivar crianças e jovens a estudá-lo e praticar suas especialidades e convencer os adultos – dos políticos à opinião pública – de que é indispensável.

De fato, em sua primeira palestra pública, na Universidade de Sesa em Trieste, Parisi lembrou o espírito rebelde de Feynman, Nobel em 1965, com outra frase marcante: “A ciência é como o sexo: claro, pode ter algumas consequências práticas, mas não é por isso que a praticamos. ”Pesquisar, de facto, além de envolver e divertir e por vezes deslumbrar quem o faz, é o conjunto de ondas que se propagam pela sociedade, as ondas que fornecem soluções e que, inevitavelmente, gerar mais problemas e fazer o mundo funcionar. ”O conhecimento é essencial para tudo. Pense na eletrônica que usamos todos os dias. Sem a mecânica quântica – lembra Baresi, referindo-se à dimensão preferida de Feynman – ela não teria existido ». Sem esquecer a batalha contra nós com o vírus. “As vacinas disponíveis contra a Covid-19 são o resultado de um esforço de estudo de trinta anos.”

No entanto, Parisi, um explorador das leis da complexidade que passam das partículas da matéria aos modelos climáticos, não parou por aí. Ele, do distinto observatório de estudioso, acadêmico e divulgador, não se cansa de repetir – em palestras e entrevistas – que “ciência é cultura”. Ao lado de descobertas e invenções, a ciência é um laboratório de conhecimentos que separa e se entrelaça. É – com uma feliz metáfora – “um fogo luminoso”. Cada um de nós e a sociedade.

A ciência também é o motor de nosso destino como uma espécie que ambiciosamente se autodenomina sã. É por isso que deve ser tratado com a devida atenção. Você deve receber fundos suficientes. Precisa de planejamento, visão, regras e leis adequadas. Em suma, com uma abordagem sábia capaz de colocá-la no centro dos desafios que a nação enfrenta no século XXI. Não é por acaso que a forte oposição entre os Estados Unidos e a China é jogada com base na soberania Alimentado por uma combinação de ciência e tecnologia. “Precisamos de financiamento contínuo, todos os anos, e precisamos de um aumento no financiamento, porque a Itália – Parisi advertiu em várias ocasiões – é o resultado final da pesquisa e não se pode casar com figos secos”. A Coreia do Sul gasta três vezes mais que os Estados Unidos em pesquisa e desenvolvimento, e as consequências são claras: um país relativamente pequeno que lidera em negócios e “soft power”. Confirmando a análise de Parisi de que ciência é cultura no sentido amplo do termo, superando as barreiras ultrapassadas entre humanidade e “conhecimento prático”, Seul é um viveiro de criatividade e a disseminação do fenômeno “jogo de lula” é o exemplo retumbante.

Em termos de pesquisa e seus aspectos, da teoria à prática, a Itália tem muito a aprender. Enquanto a classe dominante quiser.

“No momento – pesar de Baresi, ao falar do nosso país – ele não é bem-vindo aos pesquisadores e não acolhe os jovens. Se não há dinheiro para a pesquisa, por que deveria uma pessoa, depois de ter vivido no exterior, retornar à Itália, sem garantias funcionar bem? Bem e sem garantias para o futuro? Sem uma posição permanente é difícil constituir família, comprar casa, obter hipoteca. ”Cada vez que a ciência entra em cena, reaparece o conceito de futuro, caracterizado por promessas e ameaças.

“Hoje – comenta Parisi – vivemos um período de pessimismo caracterizado por muitas crises: econômicas, climáticas, sociais. A ideia de que amanhã será melhor do que hoje não é mais uma realidade e os destinos brilhantes e progressistas de Leopardi não são mais válidos. ” As nuvens da desconfiança se espalharam por toda parte, da política aos negócios, e lançaram uma sombra sobre a própria ciência. O que às vezes é visto como uma fórmula mágica, capaz de resolver problemas imediatamente e, muitas vezes, no rescaldo de uma epidemia, como comenta Parisi – “uma causa de regressão”. O oposto do que realmente é. E assim os movimentos anticientíficos crescem e os não-vaxes são a ponta do iceberg.

Portanto, é necessário um esforço de conexão. A pesquisa do século XXI é uma investigação voltada para o futuro e, ao mesmo tempo, um diálogo enraizado no presente e em suas contingências. –