Fundação Del Vecchio, Catholic Healthcare e Gemelli Polyclinic juntas para relançar o Hospital Fatebenefratelli na Ilha Tiberina

Acordo para iniciar o salvamento e relançarHospital Vatiben Fratelli San Giovanni Calipetta da Ilha Tiberina, em Roma. Foi anunciado pela Fundação para saúde católica – Fundada pelo Santo Padre Francisco – e a Fundação Leonardo del Vecchio, unida na joint venture recém-formada de Sanità Isola Tiberina (SIT). Você terá os recursos financeiros e profissionais disponíveis «Para garantir o sucesso da operação». Graças ao acordo alcançado, abriu-se um novo capítulo importante para a saúde católica e, em particular, na história do posto de saúde romano na ilha de Tiberina, que mais uma vez representará uma distinção no panorama da saúde nacional.

Convenção Fatibinfratelli

O Hospital Fatebenefratelli San Giovanni Calibita contará com um parceiro industrial, selecionado após criterioso processo seletivo, na instituição Hospital Universitário Agostinho Gemelli IRCCS, uma estrutura rica em competências ao mais alto nível, reconhecida internacionalmente, capaz de assegurar a gestão do hospital com base na excelência em saúde e investigação. O convênio representa um importante passo em uma trajetória intensiva cujo objetivo, desde as primeiras etapas, tem sido construir um projeto que seja sustentável em todas as suas partes, que permita a revitalização de uma instituição essencial à qualidade do sistema de saúde, ao mesmo tempo preservando seu profundo valor social e católico. Nesse sentido, a solução específica definiu um novo paradigma de cooperação interinstitucional, impulsionado por um forte espírito de solidariedade, em que se proporcionam competências e recursos para um direito universal como o direito à saúde.

reações

Eminência Nunzio GalantinoO chefe da Fundação Católica de Saúde disse: «Só posso olhar com satisfação para a frutuosa cooperação que permitiu o passo decisivo em frente para se chegar, o mais rapidamente possível, a uma solução definitiva para o reinício pleno e sustentável de Fatebenefratelli Isola Tiberina.».

«Sinto-me honrado por poder dar, com a instituição que leva o meu nome e juntamente com a Santa Sé, um contributo para o processo de relançamento de uma estrutura notável na cidade de Roma ao serviço dos mais vulneráveis ​​e necessitados. É para mim uma grande satisfação poder anunciar o lançamento deste projeto nesta difícil véspera de Natal. Espero que em breve surjam outras iniciativas como esta, que me permitam retribuir ao nosso país tudo de bom que ele me deu. Acho que esta é a melhor maneira de desejar um feliz aniversário a todos»K adicionado. Leonardo del Vecchio.