As 10 praias mais bonitas do mundo de acordo com a ciência

A lista inclui praias de águas cristalinas, áreas restritas e quase inacessíveis aos visitantes, cenários tropicais, áreas onde o mar contrasta com grandes formações rochosas, praias famosas, sítios históricos como castelos medievais de Bamburgh e pequenas joias que valem a pena guardar. Radar em vista de nossa próxima viagem.

Ao todo, o estudo analisou mais de 60 destinos selecionados de todo o mundo, e apenas alguns deles provaram ter todos os requisitos estéticos que os viajantes procuram quando estão com fome de paisagens verdadeiramente deslumbrantes para tirar fotos incríveis durante as férias.

• Praia privada Niyama, Maldivas

• Praia Al Sufouh, Dubai, Emirados Árabes Unidos

• Bai Sao, Phu Quoc, Vietnã

• Cabo Drastis, Corfu, Grécia

• Pensacola Beach, Flórida, Estados Unidos

• Praia Bamburgh, Northumberland, Reino Unido

• Praia Numan Alta na Itália

• Praia de Railay, Krabi, Tailândia

• Costa de Bali, Kauai, Havaí, EUA

• White Beach em Boracay, Filipinas

Nyama BeachA princípio nesta classificação particular, é mais conhecida por ser a praia privada de um conjunto de vilas com telhados de colmo, aninhada entre o verde da floresta e a brancura da areia que parece flutuar no mar. Você pode deixar o som das ondas se acalmar, dar um mergulho nas águas límpidas bem na sua porta e desfrutar da paz de quem consegue se separar completamente do mundo.

Na lista dez, são claro que muitos estados e regiões onde o mar e as praias ainda são o sonho de todo viajante que quer relaxar, tomar sol e curtir um período de sossego, em que a única preocupação é acertar. Bronzeado.

10 lugares mais bonitos do mundo

• Lago Beto, Canadá

Isola Meru, Maldivas

• Costa Jurássica, Reino Unido

• Yosemite, EUA

• Lago Tekapo, Nova Zelândia

• Cataratas do Niágara, Canadá / EUA

Snowdon, País de Gales, Reino Unido

• Rio Subterrâneo Puerto Princesa, Filipinas

• Cavernas de Mármore, Chile

• Floresta Nacional El Yunque, Porto Rico

As maravilhas naturais mais incríveis do nosso planeta

• Aurora Borealis, Islândia

• Cataratas do Iguaçu, Argentina / Brasil

• Lago Matheson, Nova Zelândia

• Baía de Phang Nga, Tailândia

• Grand Canyon, Estados Unidos

O artigo foi publicado originalmente na GQ México