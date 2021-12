Libra 2022: Aqui estão as previsões anuais para saúde, trabalho e amor. Aqui está o que o horóscopo de Ártemis prevê para saúde, trabalho e amor. Descubra os segredos das estrelas.

É o ano do Tigre Aquático e promete ser um período interessante para Libra: por um lado calma e estabilidade, por outro lado, é repleto de mudanças significativas. Aqui está o que Artemide espera para 2022.

2022 será positivo para a maioria das Libras. O símbolo do Ano Novo é o tigre: este bravo animal preferirá aqueles librianos que, no final, abandonarão o hábito de pensar muito antes de tomar decisões. Só assim os representantes deste signo verão excelentes resultados até dezembro, aproveitando as mudanças que o primeiro semestre trará.

Libra 2022 (24 de setembro a 23 de outubro)

Pessoas nascidas sob o signo de Libra (24 de setembro a 23 de outubro) são geralmente inteligentes por natureza. Eles nasceram diplomatas e foram distinguidos desde a infância pelo bom caráter.

Ser bons pais está entre os pontos fortes de Libra. Os representantes deste signo do elemento ar são muito artísticos e sabem se comportar em público. No trabalho, os librianos mostram-se verdadeiros workaholics, mas mesmo nas situações mais difíceis e conflituosas conseguem ser subestimados graças ao seu sentido de humor.

Libra é confiável na amizade e no romance. Este signo do zodíaco sempre busca excelentes resultados: em um relacionamento, Libra valoriza antes de tudo a harmonia que só pode ser alcançada através da confiança mútua.

Mas, é claro, Libra também tem falhas. Primeiro, por não tolerar a injustiça, ele pode perder o controle diante do bullying. Nas discussões, Libras pode ser agressivo e teimoso.

Em segundo lugar, Libra, como o nome do signo indica, gosta de pesar os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Como resultado, ele passa muito tempo pensando. Os librianos às vezes pedem conselhos a outras pessoas, tentando, dessa forma, inconscientemente, absolver-se parcialmente de responsabilidades.

E é justamente esse hábito que deve ser combatido, segundo Artemis. Em 2022, a sorte sorrirá para quem supera a insegurança.

Os representantes de Libra nascidos antes de 17 de outubro podem contar com um ano tranquilo: os planetas Urano, Júpiter e Netuno, responsáveis ​​pelas transições, não os afetarão. Mas afetarão representantes do signo nascidos de 17 a 22 de outubro.

Segundo Artemis, Plutão traz mudanças, às vezes de forma drástica, até que se feche a cortina da “velha vida”. Ou seja, sob a influência de Plutão, você pode perder repentinamente o emprego ou brigar com um amigo com quem tem contato há muitos anos.

No entanto, tudo isso servirá para preparar o caminho para uma época nova, mais pacífica e harmoniosa na vida de Libra. O tempo dirá que todos os eventos ruins não aconteceram em vão: Se um libriano decide rapidamente como seguir em frente, pode imediatamente encontrar um emprego que será várias vezes melhor do que o anterior, ou descobrir que a pessoa que considera um amigo não é digna de confiança. Em seu lugar, pessoas verdadeiramente respeitáveis ​​entrarão em sua vida.

A partir da segunda metade do ano, Saturno começará a influenciar ativamente os representantes do signo, especialmente aqueles nascidos entre 2 e 12 de outubro. Este planeta trará mudanças repentinas, mas agradáveis ​​- muitos Libras podem ter sorte inesperada no trabalho ou mesmo na loteria.

Horóscopo financeiro de Libra em 2022

No inverno, segundo Artemis, espera-se calma nos negócios para Libra. E a partir do final do verão, os representantes do signo podem contar com um merecido reconhecimento pelo seu trabalho: muitos Libras vão fortalecer seus negócios. Alguns Libras terão que se mudar para trabalhar ou estudar.

Libra sob a influência de Saturno também pode melhorar as condições do lugar em que vive. Ao mesmo tempo, se precisar solicitar um empréstimo, você deve reler cuidadosamente o contrato para não ter problemas inesperados.

Horóscopo saudável de Libra em 2022

Na segunda metade do ano, a saúde de Libra pode ser afetada por Júpiter, que entrará em Áries. Portanto, é melhor para a balança monitorar a nutrição e cuidar do fígado. Em todos os outros aspectos, não são esperados problemas de saúde.

Libra apaixonada em 2022

Em 2022, nenhum planeta “perigoso” afetará a vida pessoal de Libra, de modo que os representantes desse signo poderão conviver com seus entes queridos nos primeiros meses do ano. O ano é favorável para um libriano que pretende se casar – tudo será para melhor.

E o Libra que procura um companheiro sai mais em fevereiro, julho e outubro: nestes meses, as estrelas preferem novos conhecidos que terão todas as chances de traduzi-los em relacionamentos fortes e estáveis.

