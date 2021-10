Em Nápoles – a Cidade da Ciência, dia 21 de outubro, segundo dia do evento de cooperação científica e tecnológica entre a região da Campânia e a China

O segundo dia de trabalho da 14ª edição do evento de intercâmbio sino-italiano – Siee, o evento anual, organizado pela Città della Scienza, no qual a região da Campânia – em cooperação com a Associação de Ciência e Tecnologia de Pequim – BAST – continuará amanhã, 21 de outubro Internacionalização dos sistemas regionais de pesquisa e negócios por meio de um trabalho colaborativo Uma dupla unificada de empresas, start-ups, centros de pesquisa e universidades na construção de parcerias científicas, tecnológicas e comerciais entre Nápoles e Pequim.

Um marco importante para o ecossistema de pesquisa e inovação da Campânia foi chamado para discutir, com parceiros chineses, os temas centrais da edição 2021: novos sistemas de transporte inteligente, transformação digital de processos industriais, novos ciclos de vida da biomassa na economia circular.

O presidente da Città della Scienza, Professor Riccardo Villari, declarou: “Este evento, que há 14 anos foi pioneiro da Cooperação Italiana, tem tal força em si mesmo que, apesar da pandemia, viu uma continuação da cooperação. A edição deste ano é a mobilidade sustentável, a transformação digital e a biomassa Em particular, o tema da mobilidade sustentável centra-se num esforço conjunto para reduzir as emissões de carbono para incentivar o desenvolvimento de tecnologias relacionadas com as energias renováveis ​​para tornar o sistema de transporte mais eficiente. Apoiar os veículos inteligentes para quem é sempre a cidade do presente em vez do futuro. O segundo tema está relacionado à transformação digital, que pode assumir muitos aspectos, e será abordado primeiro com os tópicos de alimentação, logística e automóveis e, finalmente, com o tópico de biomas. Você tem um painel lidar com a aplicação de modelos de economia circular.

Valeria Faccioni, Consultora de Pesquisa, Inovação e Startup na região da Campânia, disse: “O tema da sustentabilidade ambiental sempre esteve no centro de nossa colaboração e agora é ainda mais relevante se considerarmos que a situação pela qual estamos passando é identificada a partir de a prestigiosa revista The Economist, o primeiro choque energético da chamada era verde. No setor, em vez da mobilidade sustentável, a região da Campânia está implementando o projeto mestre Borgo 4.0, um projeto de cadeia de suprimentos que integra ações de pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica com a experimentação, em ambiente real e em larga escala, de novas tecnologias para lideranças autônomas e conectadas ”

O Dia de Ação de Amanhã será aberto na quinta-feira, 21 de outubro, com o primeiro simpósio de rede dedicado à mobilidade inteligente e sustentável, que abordará o tema de novos desafios para melhorar os sistemas de transporte, reduzir o peso do transportador e usar fontes de energia verde, e apresentar as perspectivas e mais recentes desenvolvimentos de veículos e estradas inteligentes que moldarão as cidades do futuro. A sessão foi organizada com a ANFIA, a Associação Nacional da Indústria Automóvel Industrial, empenhada em promover o desenvolvimento e adoção de políticas, normas e rotulagem de produtos de base biológica, intervenções e incentivos direcionados aos mercados emergentes.

O segundo simpósio de networking, “Transição 4.0 para indústrias mais limpas”, organizado em parceria com a Campania DIH, apresentará os resultados obtidos por algumas empresas no processo de transformação digital que está impactando significativamente a manufatura e transformando os processos produtivos, produtos e modelos de negócios. A transição que leva à organização dos processos de produção com base em tecnologias e dispositivos capazes de se comunicarem de forma independente ao longo da cadeia de valor, com o modelo de fábrica em que sistemas controlados por computador gerenciam os processos físicos, permitindo, por exemplo, restaurar a eficiência, monitorar o consumo de energia , Adotando modelos de produção circulares para aumentar a sustentabilidade geral.

O terceiro e último simpósio, “Avaliação de Resíduos de Biomassa na Economia Circular”, abordará o tema da conversão de resíduos de biomassa em novos produtos de valor ou em energia para responder aos novos modelos lançados com a economia circular, potencializando sua expertise. . No domínio do reaproveitamento da biomassa residual de resíduos para subprodutos da cadeia agrícola, pecuária e lamas industriais. Na bioeconomia, a Itália possui uma liderança histórica, renovada no plano estratégico de 2019 para vincular o modelo da bioeconomia à economia circular. É uma ferramenta valiosa para rastrear o horizonte do desenvolvimento sustentável por meio de uma economia que usa recursos orgânicos renováveis ​​como matéria-prima: uma estratégia adequada para combater as mudanças climáticas e uma meta de redução das emissões de dióxido de carbono em pelo menos 55% até 2030.