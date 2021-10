Isenções de vacinas da Covid, denunciadas por médicos de Catania

Catania – A polícia de Catânia denunciou quatro médicos da província do Etna. O inquérito surge a partir das verificações efectuadas no âmbito das actividades de monitorização nos hubs da região do Etna, para garantir a correcta aplicação dos procedimentos de emissão do certificado Covid-19 verde, o denominado corredor verde.

A atenção estendeu-se aos documentos de saúde ainda não processados, apresentados por numerosos cidadãos que pediram isenção de vacinação, acompanhados de atestados médicos não emitidos pelos vacinadores de acordo com as disposições em vigor emitidas pelo Ministério da Saúde, mas por clínicos gerais e médicos. Profissionais de saúde que não trabalham na campanha nacional de vacinação contra SARS-CoV-2.

Apenas os médicos credenciados em centros de vacinação, com base em circunstâncias clínicas específicas documentadas, podem isentar os candidatos da vacinação, mesmo que temporariamente. Por outro lado, os referidos médicos emitiram isenções de vacinação garantindo que seus pacientes pudessem ser “aceitos em qualquer ambiente de vida e de trabalho, e não apresentassem sintomas ou sinais de doenças contagiosas ou contagiosas”.