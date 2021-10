Como os músculos se reparam após o treinamento? Mecanismo desconhecido revelado à ciência

EU ‘exercício físico Permite ganhar ou manter uma melhor condição física e de saúde. Os processos bioquímicos subjacentes ao esforço e aos mecanismos de reparo muscular têm sido estudados há muito tempo melhorar o treinamento. Mas um estudo recente encontrou um O mecanismo de reparação muscular é desconhecido para a ciência.

No estudo de hoje, a equipa é formada por investigadores espanhóis e portugueses liderados por William Roman, identificou um mecanismo de reparo muscular desconhecido, que ocorre após correr em uma esteira.

O processo, que emerge das experiências, induz eu núcleos de células musculares Para localizar perto lesão muscular, e realizar novos processos de síntese de proteínas reparo de fibra Mesmo depois do exercício. Em relação à perda de peso, um estudo mostrou a importância de treinar sempre ao mesmo tempo.

“EU Os núcleos migraram para o local da lesão dentro de 5 horas após a infecçãoOs cientistas dizem e só depois 24 cru Desde o aparecimento da praga em Processo de reparo completo.

Experimentos realizados viram os pesquisadores submeter ratos de laboratório a sessões de esteira com inclinação para baixo. Posteriormente, eles analisaram as fibras musculares dos animais. Além do “rato voluntário”, outros foram avistados 15 voluntários, desta vez humano, por meio de sessão de corridaE então foi implementado biópsias de tecido muscular no segmento quadríceps.

A partir das análises, foi mostrado que, tanto nas fibras musculares de ratos quanto nas humanas, uma Uma grande quantidade de proteína se acumula ao redor dos núcleos, perto das lesões, a formação de Cicatriz dentro de 5 horas de exercício.

Para testar cuidadosamente o processo, eles foram destruídos Culturas de células musculares de camundongo No laboratório, que foi alvo de laser Para simular lesões de treinamento. Nessas condições, os núcleos se acumularam ao redor das lesões em 5 horas, dando origem às lesões Partes de intensa atividade, É caracterizado porAlta síntese de proteínas e reconstrução de fibras.

A migração do kernel foi monitorada usando moléculas de RNA mensageiroPrecursores e “tradutores” da informação genética em proteínas. o nova proteína Formado enxertado em fibras e transportado processo de reconstrução de células musculares Consiste.

O objetivo dos pesquisadores no estudo, em um futuro próximo, é Desenvolvimento de tratamentos médicos Para fortalecer e orientar o mecanismo, a fim de reparar mais facilmente e profundamente as lesões musculares, mesmo de uma grande entidade, de modo a permitir Cura mais eficaz de pacientes.

Outro fenômeno interessante foi a descoberta de um Menos formação de cicatriz Comparado com os “novatos”. Isso nos permite confirmar o fenômeno auxiliado por treinamento contínuo Fortaleça seus músculosIsso evita que eles se machuquem.

