Incontinência urinária em mulheres: causas e tratamentos

A incontinência urinária em mulheres afeta cada vez mais mulheres. Vamos ver juntos quais são os gatilhos para esse distúrbio e quais seriam os possíveis tratamentos para tratá-lo.

Também pode acontecer depois disso Rotinas Como levantar pesos, saltar, correr moderadamente ou simplesmente tosse. Nas mulheres, as causas mais comuns são devidas a uma única causa Gravidez, em formulários obesidadeE não como resultado de outros doenças ou como efeito colateral Por causa de um trabalho específico farmacêutico.

Este é um problema que pode ter uma extensão grande impacto psicológico Numa pessoa, o que afecta muito o seu quotidiano: passar algumas horas a relaxar com os amigos, ir à discoteca, praticar desporto, mas também ir ao trabalho, são hábitos que uma pessoa com incontinência pode perder.

terapia medicamentosa

Leia também: Incontinência urinária: causas e sintomas

Mantenha-se em forma e faça-o regularmente Atividade física Pode ajudar a melhorar a condição Boa Função geral e da bexiga. Mas se isso não for suficiente, então é solicitado cuidado especial Com farmacêutico Dedicada. Os mais comumente usados ​​são medicamentos chamados anticolinérgicos, que são capazes de inibir uma substância específica que causa a contração da bexiga, reduzindo assim a vontade de urinar. Os especialistas, em alguns casos, também prescrevem medicamentos Antidepressivos, em virtude de seu efeito antiespasmódico no músculo detrusor (músculo bíceps da bexiga) e na alça do esfíncter.

Exercícios físicos que podem te beneficiar



enfrentar o fenômeno‘incontinência Você pode usar Dila Ginástica Principalmente para estar associada também a sessões de estimulação elétrica que ativam os músculos graças à estimulação elétrica, que são totalmente inofensivas e indolores. É realizado 2 a 3 vezes por semana em sessões ambulatoriais que duram cerca de meia hora.

Por oportunidades apropriadas exercícios a partir de Reabilitação pélvica É possível fortalecer os músculos e encontrar benefícios imediatos. Um dos exercícios úteis para fortalecer o assoalho pélvico é aquele que leva o nome de seu inventor, o ginecologista americano. Arnold Kegel; São exercícios que restauram o tônus ​​dos músculos pélvicos que sustentam o útero, a bexiga e os intestinos. O fortalecimento desses músculos facilita o fechamento da uretra, reduzindo assim a probabilidade de perda involuntária de urina.

Produtos que ajudam a gerenciar o problema

Você pode estar interessado: Incontinência urinária antes e depois do parto: causas e tratamento

Para quem sofre de incontinência Existem produtos específicos no mercado: Absorventes higiênicos Projetado corretamente para absorver líquidos a densidade baixa (como a urina), retém a umidade nas camadas do material que não entram em contato com a pele e garante a máxima segurança contra odores desagradáveis.

o Absorventes higiênicos específicos Ele permite que uma mulher realize todas as atividades normais todos os dias, ao mesmo tempo que garante que ela use um produto capaz de fazê-lo chupar urinaEvitando que a parte úmida fique em contato com a pele. Tudo isso é totalmente apreciado graças ao uso de tecidos e travesseiros personalizados para redescobrir a serenidade do dia a dia.

Ao contrário dos absorventes tradicionais, o tipo para incontinência oferece maior absorção, sendo capaz de reter o excesso de umidade, evitando que escape e criando odores desagradáveis.

o Doutor. acabar, obstetra-ginecologista, está à sua inteira disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o assunto. Faça sua pergunta agora