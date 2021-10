Evento – De Città della Scienza, o ecossistema de pesquisa e inovação da Campânia encontra a China

A 14.ª edição, totalmente online, do Sino-Italian Exchange – Siee, o evento anual, organizado pela Città della Scienza, do qual arranca a região da Campânia – em colaboração com a Associação de Ciência e Tecnologia de Pequim – de 20 a 21 de outubro. Bast – se dedica à internacionalização da pesquisa regional e sistemas de negócios através de uma colaboração bilateral unificada envolvendo empresas, start-ups, centros de pesquisa e universidades na construção de parcerias científicas, tecnológicas e empresariais entre Nápoles e Pequim.

Todo o ecossistema de pesquisa e inovação da Campânia será mais uma vez protagonista do evento internacional para um encontro face a face com o mundo chinês da ciência e tecnologia sobre os temas centrais da edição 2021: novos sistemas de transporte inteligente, a transformação dos processos industriais, aos novos ciclos de vida da biomassa na economia circular.

O primeiro dia de trabalho será aberto na quarta-feira, 20 de outubro, às 9h, com as intervenções institucionais do Presidente da Città della Scienza Riccardo Villari, do representante do Escritório Municipal de Comércio de Pequim e do Assessor do Ministro junto à Embaixada da República Popular da China na Itália. Sun Chengyong, Adido Científico, Embaixada da Itália em Pequim Alessandra Guidi, pela Presidente da Best Beijing Association for Science and Technology e, eventualmente, pela Research, Innovation and Start-up Advisor na região da Campânia Valeria Fascion.

Chegaremos ao cerne dos temas do evento com a palestra de abertura “Digitalização e Sustentabilidade: Novos Desafios para o Futuro” do Professor Luigi Nicolaes, Presidente do Centro de Inovação Digital da Campânia e Coordenador do Comitê Científico da Città della Scienza e Yu Xingzhi, Diretor do Departamento de Engenharia e Sistemas de Microondas, 12º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Group Corporation. Os dois palestrantes apresentarão uma visão geral de como a pesquisa e inovação estão tentando responder aos desafios cada vez mais urgentes do mundo global, para uma transformação digital que anda de mãos dadas com a transformação ambiental, fornecendo soluções mais sustentáveis, circulares e eficientes. Uso e atmosfera neutra.

A sessão deste ano dedicada à novidade será seguida por: The Innovative Entrepreneurship Roadshow, um evento digital que proporcionará às cinco empresas selecionadas um processo direcionado de pré-avaliação do trabalho realizado com o apoio de especialistas do setor e especialistas chineses. .

As empresas selecionadas que se comunicarão com o comitê gestor italiano são: OPTOSMART – que desenvolveu serviços na área de monitoramento estrutural, controle de processos e monitoramento ambiental usando tecnologia de fibra óptica; OPUS Automazione – que introduziu um sistema inteligente de monitoramento de ambiente, com sensores inteligentes de monitoramento da qualidade do ar, detectores de fumaça, caixas conectadas, medidores de eletricidade e gás e automação predial; SAF – que propôs Eco-Revolution ”, uma janela para edifícios verdes com baixo impacto ambiental, desenvolvida de acordo com os ditames da economia circular; melhor oferta – usando Pollicino ™ Box, um rastreador de drones baseado na tecnologia 4G Nbiot, que implementa uma identificação remota Dimensão do serviço na rede; VACTIS – que introduziu um sistema de free cooling com tecnologia patenteada, que permite economias significativas de energia graças ao uso da Internet das Coisas.

O segundo dia de trabalho será aberto na quinta-feira, 21 de outubro com o primeiro seminário de rede dedicado a “Mobilidade Inteligente e Sustentável”, que abordará o tema de novos desafios para melhorar os sistemas de transporte, reduzir o peso do transportador e “Uso de fontes de energia verde, e apresentar as perspectivas e os últimos desenvolvimentos de veículos e estradas inteligentes que moldarão as cidades do futuro. ”Organizando a sessão com ANFIA, a Associação Nacional da Indústria Automotiva Industrial, comprometida em promover o desenvolvimento e adoção de políticas, padrões e rotulagem de produtos de base biológica, intervenções e incentivos direcionados a mercados emergentes.

O segundo simpósio de networking, “Transição 4.0 para indústrias mais limpas”, organizado em parceria com a Campania DIH, apresentará os resultados obtidos por algumas empresas no processo de transformação digital que está impactando significativamente a manufatura e transformando os processos de produção, produtos e modelos de negócios. A transição que leva à organização dos processos produtivos com base em tecnologias e dispositivos capazes de se comunicarem de forma independente ao longo da cadeia de valor, com o modelo de fábrica em que sistemas controlados por computador gerenciam os processos físicos, permitindo, por exemplo, restaurar a eficiência, monitorar o consumo de energia , Adotando modelos de produção circulares para aumentar a sustentabilidade geral.

O terceiro e último simpósio, “Avaliação de Resíduos de Biomassa na Economia Circular”, abordará o tema da conversão de resíduos de biomassa em novos produtos de valor ou em energia para responder aos novos modelos lançados com a economia circular, potencializando sua expertise. . No domínio do reaproveitamento da biomassa residual de resíduos para subprodutos da cadeia agrícola, pecuária e lamas industriais. Na bioeconomia, a Itália possui uma liderança histórica, renovada no plano estratégico de 2019 para vincular o modelo da bioeconomia à economia circular. É uma ferramenta valiosa para traçar o horizonte do desenvolvimento sustentável através de uma economia que usa recursos orgânicos renováveis ​​como matéria-prima: uma estratégia adequada para combater as mudanças climáticas e nossos europeus para reduzir as emissões de dióxido de carbono em pelo menos 55% até 2030.

“Começa a 14ª edição da SIEE SINO ITALIAN EXCHANGE, que mais uma vez vê como campeã a cooperação científica e tecnológica entre a Campânia e a China. A renovação contínua desta medida estratégica tem fomentado uma comunidade alargada de mais de cinco mil operadores chineses e da Campânia partilha de programas e acordos de cooperação, Os temas principais desta edição serão os da estratégia regional de investigação e inovação, tais como ‘automóveis e mobilidade sustentável, transformação digital e economia circular.’ Valeria Faccioni, Consultora de Investigação, Inovação e Startup na Campânia região

“Há catorze anos, Città della Scienza SIEE, o principal evento da região da Campânia, vem organizando as parcerias científicas e tecnológicas entre os ecossistemas de pesquisa empresarial da Campânia e da China. Essa experiência nos levou a ser uma referência concreta para centenas de empresas, universidades e centros de pesquisa na Campânia que quiseram abrir suas portas para se comparar frutífero com um dos países que mais investem em pesquisa e inovação, e hoje estamos promovendo as atividades de internacionalização de nossa estrutura construindo novas colaborações e sinergias ”, Professor Riccardo Villari Presidente de Città della Scienza