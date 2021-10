“Pronto para limpezas rápidas, mesmo em dias fechados”

Faixa verde obrigatória no trabalho e possibilidade de swabs rápidos mesmo nos dias de fechamento das farmácias. “A Federação de Pedidos de Farmacêuticos sugere que as farmácias, de forma voluntária e sujeitas à competente autorização ASL, podem operar mesmo durante os horários e dias de fechamento exclusivamente para realizar swabs rápidos de antígenos”, declara Fofi em uma nota., Federação dos Sindicatos de Farmacêuticos Italianos . “Desta forma, a oferta pode ser ampliada para cidadãos não vacinados e para realizar um maior número de exames, sem criar dificuldades no funcionamento normal dos serviços farmacêuticos”.

A Federação espera que “a devida consideração seja dada a esta solução, que permitirá uma aplicação mais fácil das medidas de prevenção de infecção que entraram em vigor em 15 de outubro.”

“A introdução de um compromisso de ‘corredor verde’ no acesso aos locais de trabalho pode causar sérias dificuldades em todo o país: se não acontece, é devido ao empenho dos farmacêuticos comunitários, que enfrentaram uma situação sem precedentes na Europa, quando Em 3 dias, o número de testes realizados dobrouou. Em todo o país, mesmo nas regiões mais industrializadas e em outras áreas onde a demanda tem sido mais forte, os cidadãos que não foram vacinados “contra Covid-19” puderam acessar swabs rápidos de maneira ordenada. ”A Federação agradece“ a todos os colegas que estão fazendo o seu trabalho ainda no Este horário, implementando horários ininterruptos, proporcionando oportunidades extraordinárias também aos domingos para fazer exames com hora marcada e aumentando a frequência dos funcionários ”.

“Um esforço regulatório – confirma Fofi – que em nenhum caso impediu os farmacêuticos de continuar a garantir a assistência normal. Mas o trabalho de informação ao público também continua, o que certamente contribuiu para o aumento das primeiras ‘doses da vacina’ registradas. Nos dias de hoje.”

“Também nesta circunstância, ficou demonstrado o valor da presença generalizada de farmacêuticos na região e a sua capacidade de responder às novas exigências em muito pouco tempo, como sempre tem acontecido nestes meses de emergências epidémicas. A Federação está convicta de que o Governo, ao levar a cabo a reformulação da ajuda de perto, só pode atribuir aos farmacêuticos italianos um papel tão central no Território que eles demonstraram poder desempenhar ao serviço da sociedade ”, conclui a nota.