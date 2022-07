Um novo relatório pede a expansão do acesso a tecnologias genéticas, particularmente em países de baixa e média renda, abordando deficiências em financiamento, infraestrutura laboratorial, materiais e pessoal altamente qualificado: “Não é nem ética nem cientificamente justificado que países com menos recursos ganhar acesso a essas tecnologias por muito tempo depois dos países ricos.” o relatório.

O Conselho de Especialistas Científicos da Organização Mundial da Saúde divulgou seu primeiro relatório sobre a aceleração do acesso à genômica para a saúde global. O relatório argumenta que não é moral ou cientificamente justificado que países com menos recursos tenham acesso a tais tecnologias muito depois dos países ricos.

O relatório pede acesso ampliado a tecnologias genéticas, particularmente em países de baixa e média renda (LMICs), abordando deficiências em financiamento, infraestrutura laboratorial, materiais e pessoal altamente qualificado.

Embora os custos de criação e expansão de tecnologias genômicas estejam diminuindo, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles podem e devem ser ainda mais reduzidos.

A esse respeito, a OMS observa que uma série de ferramentas foi desenvolvida para tornar as tecnologias genéticas mais convenientes, incluindo preços diferenciados; Compartilhamento de direitos de propriedade intelectual para versões de baixo custo e suporte cruzado, onde os lucros de uma área são usados ​​para financiar outra.

“As tecnologias genômicas estão impulsionando algumas das pesquisas mais inovadoras que ocorrem hoje. No entanto, os benefícios dessas ferramentas não serão totalmente realizados a menos que sejam distribuídos ao redor do mundo. Somente por meio da justiça a ciência pode atingir todo o seu potencial para influenciar e melhorar saúde”, disse o Dr. Toxicidade do Swaminathancientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, que explicou como “ao reunir e coordenar as principais mentes do mundo, como fazemos por meio de nosso Conselho Científico, a OMS atua como um mecanismo global de análise para enfrentar os desafios de saúde mais prementes do mundo”.

Composto por 9 cientistas e especialistas em saúde pública de todo o mundo, o Conselho Científico foi estabelecido em abril de 2021 pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, como um órgão consultivo em questões de alta prioridade e avanços em ciência e tecnologia que poderiam melhorar diretamente o nível de saúde global.

O Science Council identificou a genômica como o foco de seu primeiro estudo, dadas as importantes implicações para a saúde pública; Numerosos usos bem-sucedidos no tratamento de doenças infecciosas, câncer e outras doenças crônicas e para novas oportunidades de implementação de tecnologias caras, inclusive em países de baixa e média renda.

Para promover a ampla adoção ou uso da genômica, as recomendações do relatório abordam quatro tópicos: advocacia, implementação, colaboração e questões éticas, legais e sociais associadas:

A defesa da genômica é necessária para convencer os governos, bem como organizações comerciais e não comerciais, instituições acadêmicas e outras, dos benefícios médicos, científicos e econômicos das tecnologias genômicas.

A superação das barreiras de implementação exigirá planejamento local, financiamento, treinamento extensivo de pessoal-chave e fornecimento de baixo custo de ferramentas de computação, materiais e infraestrutura.

Ministérios governamentais, agências de financiamento e organizações científicas na academia e na indústria devem trabalhar juntos para desenvolver planos sobre como usar a genômica e construir e expandir a capacidade técnica. Deve também procurar reunir recursos através de programas regionais, quando apropriado.

O monitoramento eficaz, juntamente com as normas e padrões nacionais e internacionais, é essencial para promover a troca ética, legal, justa e responsável das informações obtidas por meio de métodos genéticos.

Para fortalecer as recomendações e monitorar suas aplicações em todas as quatro áreas-chave, o relatório também recomenda que a Organização Mundial da Saúde estabeleça uma comissão de genoma. Uma das principais responsabilidades propostas do Comitê do Genoma é convidar as empresas a desenvolver e implementar formas de disponibilizar produtos e tecnologias em países de baixa e média renda.

O relatório vem logo após o lançamento da estratégia de 10 anos da Organização Mundial da Saúde para vigilância genética de patógenos. A vigilância genômica desempenhou um papel importante na resposta global ao COVID-19, com países como a África do Sul sendo capazes de dar uma contribuição crítica para a descoberta de variantes, graças às suas capacidades neste campo.

Dados recentes da OMS mostram que a porcentagem de países capazes de realizar vigilância genética aumentou de 54% para 68% entre março de 2021 e janeiro de 2022, devido a investimentos significativos realizados durante a pandemia de COVID-19.

