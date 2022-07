Dieta para perder peso, quais erros devem ser evitados?

Aqueles que se deparam com uma dieta para perda de peso devem ser extremamente cuidadosos. O perigo é cometer erros

Com as férias se aproximando, um teste de moda se aproxima. Se alguém se sentir desconfortável durante as primeiras rodadas, provavelmente começou um passeio real dieta emagrecedora para não deformar. Mas se você decidir iniciar um tratamento de emagrecimento DIY, deve prestar atenção a alguns Erros que pode ser cometido involuntariamente. Isso é o que eles são

Dieta para emagrecer, cuidado com os erros que podem ser cometidos

Entre os erros mais comuns cometidos está, sem dúvida, um erro pular a refeição. É um grande erro não cometer, porque o princípio da dieta é se preparar e se educar de uma certa maneira. Portanto, não há lugar para comer. Entre outras coisas, esse ato maligno é prejudicial à sua saúde porque forçamos nossos corpos a fazê-lo estresse metabólico. a razão? Isso deve encontrar as energias e atraí-las de forma alternativa. E esses períodos sem alimentação envolvem um ajuste no sistema metabólico porque, por exemplo, para obter energia você pode bagunça o músculos.

Em um nível mental, então, é um alvo terrível. As pessoas que pulam uma refeição durante a dieta são as primeiras a não terminar esse processo de perda de peso. Entre outras coisas, os resultados obtidos serão perdidos imediatamente porque sim vai acabar para mim comer imediatamente. Também é importante pensar em competir consigo mesmo. Cada pessoa é moldada de uma maneira e, embora possamos melhorar alguns aspectos, é uma boa ideia não estabelecer metas inatingíveis. Não devemos esquecer que o esforço para atingir metas é muitas vezes Frustrante Porque é difícil de conseguir.

Portanto, psicologicamente, deve-se entender imediatamente qual deles metas alcançáveis Para evitar sentir frustração obsessiva. Especialmente se o objetivo não for alcançado e alcançado. Uma meta viável pode ser perder um quilo por semana, mesmo que nem sempre seja possível. oO melhor objetivo é perder cerca de 3-4 kg por mês, Mas quem está de dieta deve perceber que, se perder apenas 2 kg em um mês, nada acontecerá. O objetivo principal – devemos lembrar – não é perder peso, mas sim eduque-se para mim comer corretamente porque esses princípios irão atrás dele Seguir Para a vida toda. Só assim você evitará ganhar peso novamente.

Também é importante para uma educação nutricional adequada Comer comida saúdavel. Isso significa que mesmo dietas baseadas apenas em minestrone ou um 1 produto Eles magoam. Na verdade, um alimento não nos dá a oportunidade de cobrir todas as necessidades diárias de que precisamos. A partir de evitar Então o clássico sistema “faça você mesmo” não garanto Chamada de alimentação saudável porque é uma guloseima que tende a olhar apenas para o peso dos produtos que comemos, Maus-tratos Organismo.

Também não é recomendado pese-se Diariamente: Recomenda-se a pesagem uma vez por semana. Fazer isso diariamente é errado porque pode haver diferenças não relacionadas à dieta, como o consumo de líquidos. Mas o aspecto mais importante é o aspecto psicológico porque é a base para atingir o objetivo. Não devemos esquecer que muitas vezes comemos por prazer e, portanto, ao iniciar uma dieta, você deve estar muito Motivado, exuberante.