Mulheres na Ciência, Winchee Energy Course for High Schools

Óstia (Roma), 8 de março. (askanews) — Na Itália, apenas uma em cada seis meninas escolhe um curso universitário voltado para ciências e tecnologia, o chamado STEM, e dessas, apenas 19% delas fazem um curso de TIC. Com base nisso, a VINCI Energies Italia lançou o projeto “Programa de Acreditação VINCI”, projetado para famílias e escolas italianas com o objetivo de iniciar uma verdadeira revolução cultural.

A primeira edição do formato parte de Roma, onde se juntaram três escolas secundárias, duas das quais em Ostia. O curso com as escolas de Democrito e Labriola foi oferecido bem na costa romena, na sede do município de X que fez o papel de elo entre as escolas e a empresa.

“Estamos tentando realizar uma revolução cultural – enfatizou Rossella Alfieri, chefe de comunicação e marketing da VINCI Energies Italia – percebemos que em nosso mundo conectado às TIC a equipe de trabalho é mais masculina do que hetero. Isso porque ainda vivemos com o problema dos estereótipos de que as meninas geralmente escolhem disciplinas humanas em vez de científicas.

Assim, 16 meninas participaram do projeto, uma jornada de cerca de 70 horas durante a qual foi ministrada uma formação teórica e prática aprofundada.

Rossella Alfieri acrescentou: “Um dos nossos objetivos é desenvolver talentos, no sentido de dar voz a essas pessoas por meio de treinamento contínuo”.

A contribuição do município de X é significativa. Angela Mastrantoni, Assessora de Políticas Escolares e Juvenis, reiterou: “A prefeitura entende que não pode haver diferenças de gênero ou outras diferenças. Portanto, projetos que visam eliminar essa lacuna que já existe sempre terão nosso total apoio político”. município.

Acrescentou: “Infelizmente, a diferença entre os sexos ainda é muito sentida, e nós, enquanto município, temos de quebrar esses estereótipos existentes de que muitas vezes a mulher não tem talento para certas coisas, quando na verdade a mulher é hábil e dotada de tudo, “Silvia Fiorucci, Presidente da Comissão de Equivalências Municipais X oportunidades.

A iniciativa também contou com a presença de Giovanni Zanola, assessor da Roma Capitale, além de diretoras e meninas que acompanham o curso.