Veja o que acontece com quem come erva-doce após as refeições: “louco”

o funcho que isso Vegetais É branco-esverdeada de aspecto bulboso, com caules e folhas verdes. Ele é membro de uma família Apiacea (cenoura)E É uma planta cultivada por seus brotos, folhas e sementes comestíveis, que têm um sabor forte anis, tornando-se um item atraente e versátil. Então vamos ver juntos quais são seus benefícios e o que acontece com quem ainda come erva-doce refeições.

mastigar funchoespecialmente se cru, antes das refeições Ele é um verdadeiro salva-vidas. Na verdade, esses vegetais fornecem todas as enzimas benéficas para quebrar os alimentos em uma forma que pode ser absorvida pelo corpo. Resumindo então, comer funcho depois das refeições Ajuda na digestão e na formação de menos gases intestinais.

O funcho ajuda a evitar o inchaço e várias dores abdominais, bem como um problema irritante cólica; também é leve laxanteque combate a prisão de ventre. Além disso, é um alimento saciante, então você come menos durante uma refeição. Há também quem mastigue sementes de erva-doce após uma refeição pesada para facilitar a digestão.

funcho É também um grande amigo que nos ajuda a contrariar o incómodo refluxo gastroesofágico e o alto teor de fibra presente também ajuda muito na formação de uma película gelatinosa que é capaz de reduzir a absorção de açúcares e colesterol. Este vegetal ainda apregoa certo Diurese É por isso que é recomendado para pessoas com tendência à obesidade devido à retenção de líquidos.

Erva-doce também é uma boa fonte de fibra Nutrientes como potássio e folato, que podem apoiar a saúde do coração; Mas não só isso, porque ajuda a reduzir pressão arterialÉ rico em potássio e muito pouco sódio. Comer este vegetal regularmente ajuda a relaxar a tensão dos vasos sanguíneos, além de evitar doenças cardíacas Risco de ataques cardíacosAVC e várias complicações para diabéticos.

Finalmente dizemos que o funcho contém betacaroteno (Depois se transforma em vitamina A no organismo) e Vitamina CImportante para a produção de colágeno e reparação tecidual. Ambos os nutrientes desempenham um papel vital na manutenção da saúde da pele, de modo que as membranas mucosas são capazes de proteger as vias aéreas.