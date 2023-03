EasyJet e o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia trazem a experiência de voar para jovens e idosos – Italiavola & Travel

Todos a bordo!

A EasyJet e o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia se unem para levar a experiência de voar para jovens e idosos

Domingo, 5 de março, a easyJet transforma a cabine Sala Biancamano do museu em uma cabine de avião, permitindo que as crianças experimentem a emoção de voar e revelando os segredos das funções de co-pilotos e co-pilotos.

A iniciativa começou hoje.Todos a bordo!Durante o fim de semana especial.Eu gostaria de voarCriado em colaboração com EasyJet – a companhia aérea líder na Europa – e Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci De Milão. As atividades, que decorreram na Sala Biancamano do Museu em dois períodos das 14h30 às 18h00, envolveram mais de 60 crianças entre os 6 e os 11 anos.

Sob a orientação de um comissário de bordo e líder da tripulação da easyJet, as crianças aprendem as regras para se comportar como passageiros ideais, os segredos das rotas e da meteorologia e presenciam uma decolagem real graças ao simulador de voo.

No final da atividade, todas as crianças presentes receberam um certificado de participação no evento, que, apresentado no próximo voo com a companhia, lhes permitirá o acesso ao cockpit de uma verdadeira EasyJet.

