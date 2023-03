Fedez, este é o efeito rebote das drogas psicotrópicas. Como agir diante de efeitos indesejados significativos do tratamento

Análise do Professor Claudio Mencacchi, psiquiatra, Diretor Honorário de Neurologia do Fatebenefratelli de Milão e Co-Presidente do Sinfp

“Desde janeiro tomo antidepressivos muito fortes que me mudaram tanto, me abalaram tanto e me deram efeitos colaterais físicos tão fortes que causam espasmos nervosos na minha boca, não me deixando falar livremente. razões pelas quais parei a medicação sem reduzi-la.” disse Fedez. Em uma de suas histórias no Instagram: Me causou algo chamado efeito rebote O que o conhecido artista fala também é chamado de “síndrome de suspensão do tratamento”, ou seja, “dependendo nas moléculas da droga usada, Em 15-20% dos casos, uma série de sintomas resultantes da interrupção abrupta apareceA surpresa está na terapia medicamentosa”, explica o prof. Cláudio Menkashi, psiquiatra, diretor honorário de neurologia da Fatebenefratelli em Milão e co-presidente do Sinfp. A síndrome de abstinência leva ao surgimento de sintomas de doenças que estão sendo tratadas e outros distúrbios, como Dores musculares, deterioração do humor, irritabilidade, tremores, marcha instável, dor de cabeça, tonturas, crises de choro… No nível fisiológico, a interrupção abrupta do tratamento leva a uma alteração na sensibilidade dos sistemas de neurotransmissão química ou adaptações no cérebro ou em outros órgãos.

Para lidar com essa possibilidade, é importante que a pessoa em tratamento antidepressivo saiba a duração do tratamento”, que pode variar, por exemplo, de um ano a cinco anos. E se aparecerem efeitos colaterais — que podem ser normais no início início do tratamento e até durar algumas semanas – o paciente deve receber orientações do especialista sobre como parar de tomar a medicação ”, continua o especialista.

Mas diante dos significativos efeitos indesejados da terapia medicamentosa, como você age? “Sempre, a conselho do médico, deve-se adotar a redução gradativa da dose dos medicamentos Que deve ser feito em poucos dias, geralmente 3-4, ajudando a pessoa a diminuir os efeitos colaterais, possivelmente com outros medicamentos específicos. Mas repito, não interrompa o tratamento abruptamente.” Também deve ser enfatizado que o rebote não é uma reação de abstinência como acontece com o vício em álcool ou heroína.

Deve-se notar que existem alguns tipos de medicamentos antidepressivos disponíveis que não causam sintomas se forem suspensos do tratamento. “Vortioxetina, um antidepressivo multimodal, foi patenteado recentemente. Mas também me lembro da fluoxetina (Prozac) e medicamentos à base de sertralina e bupropiona que dão menos efeito na suspensão ”, lembra Menkashi. Assim, a regra de ouro é uma relação médico-paciente eficaz e a capacidade de personalizar o tratamento. Com uma ressalva final: “A grande maioria das pessoas para de tomar a medicação quando se sente melhor. Na verdade, elas precisam mantê-la por um certo período de tempo”, afirma Menkashi. “Se eles não seguirem essa indicação, eles não apenas se expõem a uma exacerbação das doenças para as quais esses medicamentos foram prescritos, mas também Sintomas de refluxo são preferidos. E, acima de tudo, correm o risco de tornar o tratamento menos eficaz quando voltarem a tomar os medicamentos indicados pelo médico.