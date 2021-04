Professor da Universidade de Pádua defende Chrysanti: “A ciência não pode ser desacreditada”

Pádua, 30 de abril de 2021 – “subir à cadeira” Fulvio Orsini Professor Titular e Ex-Diretor do Departamento de BioquímicaUniversidade de PáduaEm apoio a seu colega, professor Andrea Cresante. A microbiologia acabou no centro da polêmica nos últimos dias devido a um estudo sobre a confiabilidade dos swabs rápidos e sua inclusão no registro de suspeitos por uma “hipótese de difamação”, com base em uma denúncia da Azienda Zero, braço executivo da Área. “Nunca se observou, pelo menos na era moderna, que a realização de pesquisas e a apresentação de dados verificáveis ​​(aliás de grande relevância imediata para a saúde) pudessem induzir uma pessoa a uma reação que constituísse um ato de difamação”, disse Orsini.

As palavras do Professor Arseny

A microbiologista Andrea Crisante expressou certo espanto sobre a imprecisão desse tipo de teste, levando a um confronto de longo alcance com a região do Veneto: “Nunca esperei tamanha falta de respeito, não só de uma pessoa, mas científica e academicamente”, acrescentou o professor Fulvio Orsini. Em seguida, o acadêmico continuou: “Todos vivíamos na crença, que sustenta nosso trabalho, de que a ciência e os resultados da atividade científica são inseparáveis ​​da liberdade de pensamento”.

Interrogatório do senador Darenzo

O senador também falou pelo Partido Democrata sobre o assunto Vincenzo Dareenzo Quem enviou uma pergunta para Ministro da Saúde Roberto Speranza, Para indagar sobre as “medidas urgentes” que pretende adotar para esclarecer “total clareza” sobre o estudo da Professora Andrea Crisante sobre a confiabilidade dos swabs rápidos no combate à Covid. Para tanto, Darienzo questionou se o Ministro Speranza acredita ser necessário “lançar uma investigação fiscalizadora urgente”, considerando que “em vez de examinar o estudo para refutar as razões ou reavaliar as opções feitas,Companhia zero Preferiu tomar medidas legais. “