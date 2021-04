Aqui estão 7 maneiras de evitar espirros

Espirrar é uma resposta biológica normal Que ocorre quando as membranas mucosas do nariz estão irritadas. Isso acontece com gatilhos como alergias. Existem muitas maneiras de não espirrar. A etapa mais importante para impedir um espirro é abordar a causa raiz. Muitas vezes, apenas alergias. Entenda a causa dos espirros e livre-se desses fatores. Os gatilhos são pólen, poeira, mofo, poluição do ar ou fumaça, ar seco, poeira e alimentos condimentados ou fortemente perfumados.

Da nossa rede:



Tratamento de alergias. Cerca de 30% das pessoas sofrem de alergias sazonais que causam espirros. Portanto, aqueles com alergias sazonais devem tratá-lo. Medicamentos de venda livre para alergia podem ser usados. Esses anti-histamínicos atuam bloqueando a histamina química, que o corpo libera em resposta aos alérgenos. Os anti-histamínicos podem reduzir o inchaço nasal, o que por sua vez ajuda a parar de espirrar. Aqueles que não conseguem controlar seus sintomas devem falar com seu médico ou um alergista, que pode recomendar uma receita para o tratamento de alergias.

Use um hidratante. Se as membranas mucosas do nariz ficarem secas, é provável que haja irritação. Usar um umidificador enquanto você dorme, especialmente se você mora em um clima seco ou frio, pode manter seu nariz hidratado e saudável e também reduzir a sensibilidade.

Fortaleça seu sistema imunológico. Vitamina C (encontrada em pimentas e frutas cítricas) e zinco (encontrada em frutos do mar e carne) são importantes para um sistema imunológico saudável. Ajuda a combater vírus que podem causar espirros.

Beber camomila. É ótimo para dormir, mas também pode conter propriedades anti-histamínicas que podem ajudar a prevenir os espirros. Uma xícara à noite antes de dormir para aliviar a inflamação. É uma ótima ferramenta para combater os espirros, reduzindo a quantidade total de histamina em seu corpo.

Evite especiarias. Alimentos picantes e quentes podem causar espirros por conta própria. A rinite gastrointestinal causa irritação ou inchaço do nariz que leva a espirros. Alimentos como pimenta-do-reino, curry e cebola são causas comuns de rinite gustativa.

Coma refeições menores. Comer em excesso pode causar espirros conhecidos como reflexo do ronco, que parece estar relacionado a estar com o estômago cheio. Depois que ele começa a espirrar, pode ser difícil parar.

Pequenos truques. Pode prevenir os espirros assoando o nariz ou pressionando antes de espirrar ou pressionando a língua contra os dentes ou o céu da boca. A melhor coisa que você pode fazer para parar de espirrar é pará-lo antes de começar. Tratar a causa raiz dos espirros é sempre a melhor abordagem.