“Cidade da Ciência” está de portas abertas para o conhecimento

Catânia. As visitas guiadas à Cidade das Ciências da Universidade de Catânia recomeçam. Ao longo do mês de dezembro será possível conhecer as exposições do “Centro de Ciências” da Universidade de Catânia via Simeto, um local de encontro e entretenimento com jogos e experiências que despertam a curiosidade sobre os milhares de “porquês” da natureza e da tecnologia , às segundas, quartas e sextas pela manhã, com dois turnos (9-11 e 11-13) e sexta-feira à tarde com um turno das 15h às 17h.







A iniciativa, coordenada pelo Centro Siciliano de Física Nuclear e Estrutura da Matéria, em cooperação com a Terceira Área Missionária da Universidade, oferece entrada gratuita aos visitantes, mediante reserva via Eventbtrite, e permitirá que adultos e crianças visitem exposições abrigadas em um antigo refinaria de enxofre, um testemunho pungente da arquitetura industrial do final do século IX.dez resultante da economia em expansão associada à extração deste mineral.





No seu interior estão expostas algumas peças do acervo histórico e científico da universidade, e existem algumas ilhas temáticas interativas dedicadas à biologia, robótica, física e astrofísica. A estrutura está ainda equipada com um salão e uma ampla arena interna, permitindo a organização de conferências, workshops, apresentações científicas, apresentações teatrais e exibição de filmes como “Ciak…si Scienza!”, periódico científico de sucesso, terceira edição. realizada de julho a setembro.





Além disso, amanhã está marcado o “Vamos Ligar o Natal!”, um laboratório de circuitos elétricos adequado a todas as idades para criar cartões divertidos e luminosos, uma experiência divertida e educativa ao mesmo tempo, organizada por investigadores do Csfnsm, para vivenciar o Natal. atmosfera de uma forma única e naturalmente científica.





«O ano que está prestes a terminar foi muito agitado – recorda a delegada universitária à Cidade da Ciência e à Terceira Expedição, Alicia Tricomi -. Da Aperiscienza às inúmeras atividades do Mês da Ciência da Chaminé, com o concurso de videomapeamento da estrutura e a exibição estereoscópica na montra, e das inaugurações excecionais na Noite dos Museus, ao acolhimento de seis escolas da Alemanha, Estónia , Portugal, Malta e Turquia por ocasião da Semana Verde do projeto de Monitorização da Física e do Ambiente no âmbito do programa Erasmus Plus “Vamos “Salvar o nosso ambiente e o nosso futuro”. Desde a iniciativa “Mar da Ciência”, onde mais de uma centena de alunos do ensino secundário descobrem sons, estrelas, animais peixes, o fundo do mar e terramotos, para celebrar o Dia Europeu do Mar – EMD 2023, até “Ciência e Tecnologia em Catânia: O Papel da Mulher”, em comemoração ao 8º Dia Internacional das Mulheres e Meninas no campo da ciência.

A cimeira foi alcançada por ocasião da “Noite dos Investigadores Europeus”, no passado dia 29 de Setembro, quando o edifício foi literalmente “invadido” por centenas de jovens visitantes, aprendendo através de brincadeiras, através de diferentes laboratórios, a importância do solo para a segurança alimentar e preservação ambiental. O bem-estar das crianças e a nutrição ideal para o futuro, os princípios básicos da Internet das Coisas aplicados ao ambiente, por exemplo para medir o estado de saúde das plantas, e muitos outros pequenos segredos da física, da química e da biologia.

“A partir do ano novo – espera o professor. Tricomas – Lançaremos uma série de eventos científicos à tarde, intitulada “Scientificamen…thè” e proporemos outras iniciativas de sucesso. Além disso, procuramos estar cada vez mais atentos à inclusão e à acessibilidade, graças também a um convite do Ministério da Cultura relativamente aos fundos do Pnrr em que temos participado com o Museu do Conhecimento e Mirabilia, também incluído no sistema de museus universitários como Cidade da Ciência, o que nos permitirá planejar uma série de oficinas para crianças com deficiência cognitiva e acesso a dispositivos multimídia que podem ser usados ​​por pessoas com problemas visuais, auditivos ou cognitivos.