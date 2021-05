Cuidado com as dores de garganta persistentes, ninguém nunca se preocupa conosco, mas um alerta para esta doença perigosa.

Existem sintomas que são tão comuns que todos tendem a ignorá-los. Por exemplo, a maioria das pessoas não vai ao médico por causa de uma simples dor de garganta. Nós apenas o culpamos pelo frio. E você pode se tratar com medicamentos sem receita.

Na verdade, na maioria dos casos, não há nada com que se preocupar. No entanto, se a dor de garganta não desaparecer, é melhor fazer um exame. Na verdade, pode ser um sintoma de uma condição mais séria. Em suma, cuidado com as dores de garganta persistentes, ninguém nunca se preocupa conosco, mas é um alerta para esta doença perigosa. É o que é.

Nunca ignore uma dor de garganta se estiver relacionada a esses sintomas

Cuidado com dores de garganta persistentes, ninguém nunca se preocupa conosco, mas é um alerta para esta doença perigosa: o câncer de laringe. O alerta veio de uma equipe de especialistas da Universidade de Exeter. Na verdade, os cientistas realizaram um estudo em mais de 800 pacientes com esse tumor. Os resultados foram publicados na revista científica BJGP.

Em particular, uma dor de garganta persistente pode ser um sinal de caroço se estiver associada a outros sintomas: falta de ar, dificuldade de engolir e dor de ouvido. Esses também são problemas muito comuns e freqüentemente inofensivos. No entanto, é uma boa idéia procurar atendimento médico se ocorrer dor de garganta. Mas principalmente se eles não passarem sozinhos.

O que fazer para prevenir o câncer de garganta

Na verdade, após o estudo, especialistas da Universidade de Exeter divulgaram uma recomendação para médicos de cuidados primários: considere a possibilidade de que o câncer de laringe possa estar por trás de dores de garganta persistentes. Assim, ele prescreve os exames necessários.

Mas existe alguma maneira de reduzir o risco de desenvolver a doença? É bom saber que 90% dos pacientes com essa doença fumam e bebem. Portanto, a melhor maneira de se proteger é dizer adeus aos cigarros e ao álcool. Mas não só: o caroço pode ser causado pelo papilomavírus humano. Nesse caso, a prevenção passa pela vacinação e proteção adequada durante a relação sexual.

Aprofundamento

Quem bebe duas xícaras de café por dia tem mais chance de se recuperar desse tumor