Ciência, o genoma da oliveira não tem outros segredos: Kriya completa a sequência

Até o genoma da oliveira não tem mais segredos: após três anos de estudos e experimentos conduzidos no âmbito do Projeto Olgenoma, o CREA – juntamente com o Centro de Pesquisas de Azeitonas, Frutas e Cítricos – apresentou a seqüência completa do genoma da oliveira, o Leccino variedade, entre as mais prevalentes.

O projeto Olgenome foi implementado no âmbito do Plano Nacional de Olivicultura, que é uma medida importante exigida e financiada pela Mipaaf, para aumentar a produção nacional de forma sustentável, para promover a investigação e promover produtos made in Italy, para recuperar diferentes tipos de produtos nacionais. Variedades e incentivo à organização econômica da cadeia de abastecimento. Crea Olivicoltura e Frutticoltura e Agrumicoltura criaram e coordenaram toda a pesquisa, identificando e caracterizando genes expressos no táxon Leccino, estudando funções genéticas de interesse e aproveitando o suporte especializado de serviços de tecnologia IGA para sequenciamento e montagem de genoma, Crea Genômica e bioinformática para desenvolver mapa genético e anotação funcional do genoma. Esta é uma etapa essencial para a produção de conhecimento e desenvolvimento de ferramentas úteis para melhorar as espécies e caracterizar os elementos responsáveis ​​pelos processos biológicos e / ou regulando as vias metabólicas que podem então ser transferidos usando técnicas convencionais (corte transversal) ou avançadas (biotecnologia) em recém-estabelecidas taxa. Outro aspecto essencial é o potencial de identificação de novos marcadores moleculares e / ou funcionais úteis para genotipagem, estudos de associação, melhoramento assistido e seleção de táxons.