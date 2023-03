Lincei, precisamos de planos e ações contra as próximas epidemias

Fortalecimento de laboratórios e estruturas existentes especializados em sequenciamento de genoma de vírus, coordenação de ações como desmatamento e pecuária em nível internacional, transparência no compartilhamento e comunicação de dados: essas são algumas das principais ações apontadas pela Comissão Covid-19 da Accademia dei Lincei, num documento dirigido aos decisores políticos e instituições de saúde, centros de investigação, cientistas (academias de ciências e academias de medicina em particular), imprensa e público em geral.

Quando a pandemia acabar, a tentação é voltar à vida normal. No entanto, este é um momento em que a confiança e a cooperação mútuas precisam ser fortalecidas, incluindo a compreensão de como integrar as evidências científicas às políticas”, disse o documento, que visa propor ações para melhorar a preparação para pandemias nos níveis internacional e nacional, com um foco nos “negligenciados” ou áreas vulneráveis ​​nos planos atuais.

O documento observa que “são essenciais a harmonização internacional das ações contra o desmatamento, expansão da pecuária (especialmente ruminantes), redução da coleta de animais silvestres, mercados de alimentos mais limpos e mudanças dietéticas orientadas para a saúde. É necessária pesquisa sobre as cadeias causais que influenciam Sobre as implicações de patógenos zoonóticos para humanos”. Ele também observa a necessidade de “esforços internacionais coordenados para fazer a transição da vigilância do COVID-19, desde a coleta abrangente de dados de casos até o suporte à vigilância integrada de doenças respiratórias agudas, incluindo estratégias coordenadas para testes direcionados para influenza e SARSCoV2 e amostragem de RNA viral para testes reais. genomas do tempo.” Monitoramento de subtipos e variantes virais”. As instalações de monitoramento biológico e o sequenciamento do genoma de vírus e bactérias também devem ser distribuídos “igualmente por todo o mundo”.

Além da “governança transparente e responsável do compartilhamento de dados”, devem ser criadas condições para “integração quase instantânea dos dados da sequência do genoma com dados microbiológicos, clínicos e epidemiológicos complementares” e, além disso, “as redes de ensaios clínicos devem estar bem preparadas na ameaça rastejante.”

Para a comunicação, “o setor público (sistemas de saúde e preventivos) deve passar de um estilo de comunicação que se baseia principalmente na disseminação de informações de cima para baixo (percebido como paternalista) para um que incentive a participação pública e neutralize a poderosa influência de mídia social.”