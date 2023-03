Veja por que as tangerinas engordam: ‘Inacreditável’

Excelente de manhã para começar o dia da melhor forma, também perfeito para um lanche ou para tomar fresco após uma refeição de inverno. São mesmo os melhores aliados para o lanche ocasional, debaixo da secretária do escritório, pois descascam em segundos. nunca tangerina Eles são tão calóricos quanto muitos afirmam?

Tangerina engorda?

quando você está de dietaquestiona-se cada alimento e escolhe-se também as tangerinas como lanche alternativo ou como lanche rápido Lanche A dúvida permanece. Essas frutas são muito poucas calorias: Solteiro 50cada 100 gramas do produto. Mas quanto frutose contida nele significa que comer 300 gramas equivale a beber uma lata de refrigerante.

Você deve necessariamente comer tangerinas Porções menores Em comparação com maçãs, peras e kiwis, especialmente se a resposta for sim Sofre de diabetes ou você está particularmente acima do peso. Dito isto, as tangerinas continuam entre as frutas mais suculentas vitamina C Sais minerais Baseado em fibras. A presença de ácido ascórbico dá muita energia, por isso é particularmente adequado para combater doenças sazonais.

As tangerinas também são capazes de combater a retenção hídrica, purificar o corpo e prevenir a prisão de ventre; Eles são ricos em água e fibras e para aqueles que procuram seguir um dieta balanceada É um pouco importante ter uma boa ideia regularidade intestinal. Assim, as tangerinas, se não em quantidades muito grandes, são ideais, dando ao corpo 2 gramas de fibra por 100 porções.

Um dos aspectos mais interessantes desta fruta é que ela é capaz de rejuvenescer metabolismo lento Mas não acaba aqui porque a parte branca está abaixo Casca Da tangerina é muito importante, por isso não deve ser descartado porque contém uma substância: o nobrecapaz de prevenir a obesidade e prevenir diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares, como derrames e ataques cardíacos.

Estudos realizados com essa substância mostraram que comer a parte branca da tangerina previne acúmulo de gordura no fígado que é definitivamente mais um motivo para saborear esta frutinha sem muita culpa.