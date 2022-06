Há um festival de ciência e arte

Três dias de eventos gratuitos para públicos de todas as idades que combinam descoberta, diversão, paixão, música e experimentação. Entre os convidados estão o astrofísico Amedeo Balbi, a atriz Federica Rossellini (já no palco com Solaris), o pesquisador de buracos negros Gabriel Gisellini, o ator e maestro Roberto Herlitska, o pianista de jazz (e químico) Umberto Petrine. “O mistério é a emoção primária que está nas fontes da arte real e da ciência real”, Albert Einstein aparentemente diria. E é precisamente este espírito que impulsiona a primeira edição do Festival Là fuori de Ciência e Arte, que acompanhará visitantes e espectadores de todas as idades de sexta-feira 10 a domingo 12 de junho nos espaços da Villa Lazzaroni em Roma (Via Appia Nuova 522 ) em uma jornada de descoberta da beleza, da música e do teatro aos segredos maravilhosos do universo, das trevas à luz, do muito pequeno ao infinitamente distante de nós.

O festival é uma continuação ideal de um projeto promovido pela Associazione Insiemi di Scienza nascida nas escolas dos subúrbios do sudeste de Roma, um caminho para trazer meninas entre 8 e 12 anos em um pensamento científico entre o tema, o teatro e a música. “Numa altura em que o conhecimento científico desempenha um papel essencial nas nossas vidas, mas muitas vezes é visto como um saber especializado e de elite, quisemos imaginar iniciativas que pudessem demonstrar o vínculo profundo que une ciência e arte, e trabalhar sobretudo nas periferias.” ele explicou Eduigi Bezzoli e Matteo Albaroni da Insiemi Science Association. “Nos últimos meses, experiências por meio de oficinas e encontros permitiram aos jovens descobrir que a ciência é algo acessível, propício à compreensão do mundo e que pode fazer maravilhas tanto quanto a arte. A ciência não deve ser ‘pequena’:

Além das apresentações e oficinas da tarde para crianças e adolescentes (sábado e domingo, das 16h às 18h), nesta primeira edição do Là Fuori haverá encontros com acadêmicos de renome internacional e artistas premiados e amados pelo público em geral. Entre os principais eventos: O Diálogo do Nono Planeta. Casa das Artes e Ciências com Amedeo Balbi, Umberto Petrine e Federica Rossellini moderados por David Quiro Borga (10/6, 19h30); Átomos de conto científico. Da Democracia a Wall Street com Angelo Volpiani (11/6/18h); Mostre o universo imperfeito. Histórias de Música e Ciência com Sarah Franceschini e Tulia Sparato (11/06/19:30); The Science Story Over Human: Machines and Learning in the Age of Artificial Intelligence com Teresa Numerico (12/6, 18h); Moderado pelo diálogo “Unidos na Ciência, Diversos na Unidade: Arte e Ciência em Busca da Beleza” com Gabriel Gisellini e Roberto Herlitska, moderado por Roberta Fulci.