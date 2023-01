O Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão celebra seu 70º aniversário

Quarta-feira, 15 de fevereiro Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Milão celebrá-lo 70º aniversário. Nesta ocasião, o museu localizado na avenida San Vittore 21 oferece ao público uma noite livre com muitos eventos programados. A data está marcada para quarta-feira, 15 de fevereiro, das 18h às 23h30, com apresentações artísticas, visitas guiadas e atividades especiais.

O Museu Nacional de Ciência e Tecnologia, inaugurado a 15 de fevereiro de 1953, nasceu da ideia do fundador, Eng. Guido Osellipara dotar a Itália, como outros grandes países europeus, de um museu que contasse a “transformação do mundo” a partir da perspectiva da unidade da cultura representada por Leonardo da Vinci, a quem são dedicadas dez salas.

15 de fevereiro de 1953 – Inauguração do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia em Milão e da exposição Leonardo no 500º aniversário de seu nascimento. Salão da coluna. Sentado a partir da esquerda: fundador e presidente do Museu J. Guido Oselli, o Excelentíssimo Senhor Ugo La Malfa e o Primeiro Ministro Alcide de Gasperi.

Por ocasião do Natal, após uma complexa restauração, a história será novamente visível tenda vermelhaque serviu de refúgio aos sobreviventes da expedição científica do dirigível Italia Polo NorteComandado por Umberto Nobile em 1928. Será possível embarcar no submarino Tutti e visitar a ponte de comando excepcional da linha Conte Biancamano sobre o Oceano Atlântico. Além disso, em depósitos Ala Aérea NavalO público poderá participar em visitas guiadas para conhecer Grupos de estudo do museu, um local de investigação e preservação, onde se guardam milhares de objetos que contam a história e o desenvolvimento do nosso país, do ponto de vista científico e tecnológico. No enorme edifício será possível desfrutar, sob a orientação do curador, b A Última Ceiao antigo refeitório do Mosteiro Olivetan em San Vittore, um dos poucos remanescentes em Milão como evidência do barroco lombardo com As Bodas de Caná de Pietro Gilardi.

Além disso, para comemorar o aniversário do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia, serão abertas as portas das exposições mais emocionantes do museu, desde a nova seção Oltrepassare dedicada às passagens ferroviárias até as famosas galerias Leonardo em seu último design, até o espaço para te admirarA única parte da lua mostrada na Itália E outras descobertas inusitadas.

O público poderá conhecer alguns dos objetos mais importantes das coleções, entre eles o detector magnético de Marconi No departamento de comunicações, o primeiro forno elétrico da Stasano Steel na reconstrução da fundição industrial. Não perca o pavilhão ferroviário com as locomotivas do ano passado, grandes veleiros e aeronaves pioneiras no pavilhão da Aeronavale, além da área de exposição do mosaico tecnológico, que conta a história da infraestrutura do país e sua modernização na segunda metade do século XX .

Eles também estão programados 10 oficinas interativas No museu, onde meninos e meninas de todas as idades poderão descobrir quanta ciência se esconde no cotidiano. Entre as oficinas e atividades especiais, uma aventura inédita também é pensada para os mais novos no novo Stem lab Viaggi per mare, onde a cenografia permitirá aos participantes vivenciar uma experiência mais realista entre paisagens, tempestades e invasões de ratos. E para os mais fascinados pelo espaço, será possível virar astronauta em uma missão espacial.

Finalmente, durante a noite, o Museu se transformará em um palco onde se alternarão apresentações teatrais, concertos e apresentações de dança e que incluirá as muitas realidades artísticas que colaboraram para a realização deste aniversário: o Instituto Giuseppe Verdi de Milão, o Histórico Nacional de Dança e ArteMente, Mts – Musical! Escola.