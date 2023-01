A maçã é uma fruta incomum que acompanha o homem desde o início dos tempos. Não é por acaso, de fato, que a maçã se espalhou por várias regiões onde surgiram algumas das mais prósperas e notáveis ​​civilizações do mundo antigo, desde a Ásia Menor até a Mesopotâmia, e suas regiões de origem, até o antigo Egito e depois na Grécia e na Europa. Hoje veremos juntos os muitos benefícios que este grande fruto traz ao homem.

Aqui estão os benefícios das maçãs. #3 Louco: Isso é o que

1) Promove a digestão. Quem erroneamente pensa que frutas não devem ser consumidas após as refeições deve pensar novamente, na verdade, o ácido cítrico e o ácido málico encontrados nas maçãs auxiliam na boa digestão. Essas duas substâncias, que ainda determinam o sabor e o cheiro de qualquer tipo de coruja, mantêm a acidez do estômago constante.

2) Poderoso antienvelhecimento. Além de conter muitos sais minerais e vitaminas, a maçã é um centro certificado de compostos fenólicos, com função antioxidante. De fato, os polifenóis, especialmente os flavonóides que a fruta está repleta, impedem a formação de radicais livres, retardando o estresse oxidativo e limitando o envelhecimento celular prematuro.

3) Reduz o colesterol. O que torna esta fruta famosa por suas propriedades saudáveis ​​é a fibra em particular, tanto solúvel quanto insolúvel, que representa 2,1% dos ingredientes. Principalmente depois disso, encontramos na maçã a pectina, que é uma fibra solúvel e muito valiosa para o organismo”, continua a nutricionista. Depois de entrar no trato digestivo, ele realmente forma um gel capaz de reduzir não apenas a absorção do chamado colesterol “ruim”.

4) Combate a diarreia e a constipação. Não se deve esquecer que a fibra é um combatente comum para o bem-estar do intestino, capaz de intervir positivamente em possíveis modificações da microflora. O que distingue esta fruta é que é capaz de combater tanto a prisão de ventre como a disenteria. Então, se comido cozido, não só terá um efeito laxante, mas, ao facilitar o processo de evacuação, pode cooperar no tratamento de qualquer hemorróida.

5) Clarear os dentes. Finalmente, algumas pessoas provavelmente sabem que o ácido málico é um anti-séptico e removedor de manchas natural, e pode ser usado para proteger as gengivas de possíveis irritações e restaurar o branco puro dos dentes.