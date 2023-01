Uma jornada pelo mistério, simbolismo e ciência com “Plantas Mágicas” – WWWITALIA

Volume escrito por Maria Teresa Borascano publicado pela Stamperia del Valentino

Maria Teresa Borascano com o volume “Plantas Mágicas”, Stamperia del Valentino 64 páginas, 10 euros, conduz-nos ao apaixonante mundo do conhecimento botânico com todas as suas consequências, desde a filosofia da Spagirìa, a química verde, à magia que certas plantas atribuem à passagem do tempo, à descoberta da mentalidade das influências e dos seus efeitos.

“A presença, em todas as formas tradicionais, de um simbolismo botânico contínuo e profundo torna as árvores, flores e plantas partes essenciais de contos mitológicos, mas também representações artísticas, isto é, poéticas e arquitetônicas. o culto dos vegetais sempre representou uma parte importante nas culturas, religiões e espiritualidades de todo o mundo, de leste a oeste e de sul a norte”, explica Luca Valentini na introdução do texto.

O livro é uma viagem por esses mitos que vêem seus heróis encontrarem o elemento verde e seus efeitos às vezes surpreendentes, contados através das obras de autores antigos, de Homero a Porfírio, passando pelo filtro das religiões de mistério, até a magia operada por forças sobrenaturais, até mesmo reflexões colhidas durante esta planta lendas sobre o cristianismo nascente. Uma viagem indispensável, oscilando entre o irracional e o científico: aquela linha de sombra que sempre forçará a mente humana para cima e para baixo.

Vários contextos simbólicos no vasto universo da farmacopéia tradicional associada às ervas mágicas – sendo o mais conhecido o de Pietro Andrea Mattioli (1501-1577) – são revelados e explorados pelo autor neste livro.

“Se a representação da natureza como um grande símbolo, que não tem nada de estético ou sentimental, permite explicar aquela transcendência imanente, que é a base para reconhecer o Divino no Todo”, continua Valentini, “os frutos da Mãe Terra podem também assumem uma conotação estritamente médica.”

Editora

Editor desde 2002, Paolo Izzo, alter-ego gráfica Valentino, ele administra as escolhas editoriais de sua “criatura” com muito rigor. O resultado é um catálogo de alto nível tanto no campo da cultura napolitana quanto no campo das produções humanas, esotéricas e históricas.

A Stamperia del Valentino quer atrair a atenção do público para o napolitano culto, folclórico e literário. Nesse sentido, elege obras voltadas tanto para o intelectual inquisitivo quanto para o pesquisador, com ênfase na originalidade e completude dos temas propostos.

apelido: plantas mágicas

autor: Maria Teresa Borascano

uma introdução: Luca Valentini

colar: Polifemas

preço: 10,00 euros

Páginas: 64

ISBN: 979-12-80721-05-1

Disponibilidade: No mercado