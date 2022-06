Ginásio Carpaneto, Arfani “Novo negócio já está definido”

“A informação que a nossa administração municipal enviou ao longo dos anos à comunidade de Carpaneto e aos seus moradores transformou-se hoje – pela milésima vez – em fake news para fins eleitorais.” Isso foi afirmado em uma nota escrita pelo candidato e prefeito cessante de Carpanetto, Andrea Erfani.

“O último (falso), em ordem cronológica – como escreve Erfani – diz respeito ao ginásio construído no distrito escolar e inaugurado há cerca de dois meses, projeto herdado da antiga administração municipal e que – dada a sua importância estratégica para o mundo escolar e desportivo – optámos por aprofundá-lo e fortalecê-lo movendo o objetivo Da estrutura de tração inicial para uma instalação desportiva mais organizada. doações não reembolsáveis ​​desembolsadas pelo Ministério da Educação e pela Região Emilia-Romagna. O montante da soma nos obrigou a dividir o projeto em três seções. A primeira inclui a construção da estrutura principal com equipamentos, iluminação, aquecimento e sistemas de refrigeração. A primeira fase da obra foi concluída no valor de aproximadamente 650.000 euros em março passado.”

E aqui vêm as habituais acusações instrumentais e imaginativas de opositores políticos que, ao que parece, nem sequer perderam tempo em rever os documentos municipais – apregoados – e conhecer a complexidade deste importante projeto. Com efeito, os nossos opositores políticos confundem os trabalhos e os planos da administração municipal cessante, declarando publicamente que o ginásio não terá casas de banho e balneários, estruturas que serão construídas com a segunda fase de obras já contratada com Paola Francesco Pieve Porto Morone , que iniciará o canteiro de obras nos próximos dias para concluir as obras até novembro de 2022. O terceiro e último lote de obras, relacionado à reorganização da área externa graças à participação em esportes e demanda oceânica (100.000 euros) para ser concluído até 2023″.

Quem nestes cinco anos foi vereador e hoje apoia o candidato de Micheli e o candidato Sedoli – conclui Arvani – deve conhecer a veracidade dos fatos imediatamente comunicados, durante as reuniões do conselho, e também com documentos de apoio detalhados. Distorcer a verdade sobre um projeto que enriqueceu as instalações escolares e desportivas da nossa área – que permitiu às associações de Carpaneto treinar regularmente nestes meses em que outra instalação privada utilizada no passado foi encerrada – é agir de má fé. Era nosso dever moral revelar a verdade.”