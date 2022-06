Bagnoli, em disputa com Fintecna e Cidade da Ciência, soluções no horizonte

Ouça a versão em áudio do artigo

Quatro passos importantes para o redesenvolvimento de Bagnoli. Foi o que decorreu da sala de controlo realizada ontem em Citta della Senza, na qual participaram, entre outros, a Ministra do Sul de Itália e Coesão Social, Mara Carvagna, o Comissário e Presidente da Câmara de Nápoles Gaetano Manfredi. Além da região da Campânia e Invitalia.

Negocie com a Fintecna

Talvez a mudança mais importante diga respeito à premissa do acordo que será apresentado amanhã, quarta-feira, 8 de junho, ao juiz da seção de falências do Tribunal de Nápoles que trata do caso Bagnolifutura. Espera-se, portanto, que as controvérsias que há anos dificultam o relançamento do antigo Castelo de Italsider sejam resolvidas. Em primeiro lugar, a disputa com a Fintecna, proprietária de alguns terrenos a serem recuperados.

Uma nova localização para a cidade da ciência

Outra questão muito espinhosa que o município de Nápoles enfrenta há anos – apoiando a necessidade de reconstruir o museu destruído por um incêndio de 2013 em uma área no litoral – e a Fundação Idis que queria o museu sobre as cinzas antigas diretamente à beira-mar . Hoje, um desenvolvimento, é a Fundação Idis que propõe um terceiro método: a construção não no litoral, mas na área hoje utilizada como estacionamento que, além disso, não exigiria qualquer tipo de recuperação e, portanto, permitiria a construção em um tempo mais curto. A hipótese em que toda a sala de controle (ministro, prefeito, município de Nápoles, região da Campânia, delegacia e Invitalia) foi preparada para verificar o cumprimento dos planos de Bagnoli (Praru). A decisão final deve vir em pouco tempo. A obra deve ser encomendada até ao final do ano, caso contrário o financiamento do Fundo de Desenvolvimento e Coesão será cancelado.

Livre-se do amianto e dos primeiros buracos

O processamento do amianto na antiga área do Eternate será concluído até o final de julho. Estas são as maiores e mais importantes (as poucas) áreas que foram totalmente recuperadas. A área em que a habitação pública e privada está prevista para ser construída. Também em julho, um terreno de Bagnoli se abre para a cidade: o cais norte, um pinhal e algumas áreas de estacionamento confiadas à Anm.

Reparos e novos projetos

A delegacia também autorizou a Invitalia a realizar a recuperação do parque esportivo e do terreno mais próximo ao sistema viário regular. E concordou em renovar o projeto de serviços de energia: o objetivo é criar um sistema totalmente ecologicamente correto, tornando Bagnoli independente. Por fim, a Invitalia também lançou uma série de testes onshore e offshore em preparação para o projeto.