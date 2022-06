Você está tendo problemas para dormir? Pode ser um sinal deste problema de saúde

tentando muito problemas para dormir Durante a noite. Nem sempre é fácil adormecer e isso pode acontecer por vários motivos. Os cientistas muitas vezes se perguntam sobre as possíveis associações entre os hábitos da vida diária e a possível presença de doenças que podem estar relacionadas à saúde.

O certo é que existem ligações entre o que fazemos durante o dia e o que sentimos. Por exemplo, especialistas identificaram uma relação específica entre dificuldade para dormir à noite e ter alto teor de gordura. Uma conexão que parece não ter razão de existir, mas que obviamente estaria presente de acordo com a ciência.

Sinal de aviso para prestar atenção

Assim, podemos dizer que nossos hábitos de sono à noite podem ser sinais reais de nossa saúde. Em particular Falta de dormirE de acordo com pesquisas feitas nos últimos anos, seria um sinal de colesterol em níveis acima do normal.

Estamos falando de um alarme real que pode nos fazer entender que há algo para prestar atenção. Especialistas da Universidade do Arizona realizaram um estudo há algum tempo que possibilitou destacar esse vínculo.

A pesquisa cujos resultados foram publicados em revista do sonoavaliou Estilo de vida para alguns dos participantes. Foram coletadas informações sobre hábitos de sono, quantidade e duração. Além disso, informações sobre níveis de lipídiosque mostram indicadores de valores de colesterol.

Por que é importante reduzir o colesterol?

Segundo o estudo, quem dormiu Menos de 6 horas durante a noite Eles eram mais propensos a ter colesterol LDL, que é comumente referido como colesterol “ruim”.

Dado o fato de que o colesterol alto está frequentemente associado à presença de doenças cardíacas, será necessário, segundo os cientistas, realizar Análise de sangue Se você frequentemente sente privação de sono e ao mesmo tempo sofre de doenças que afetam o sistema cardiovascular.

Em qualquer caso, você deve sempre levar um estilo de vida saudável e tomar todas as precauções necessárias para reduzir o colesterol. É sempre essencial ter uma alimentação saudável que possa ser considerada equilibrada e praticar exercício físico regularmente.