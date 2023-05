A salada de arroz é realmente um prato adequado para dietas? O que você deveria saber

Cuidado com a salada de arroz: pode prejudicar sua figura. Aqui está a verdade revelada por especialistas em nutrição.

Com a chegada do verão, é hora de fazer dieta porque prefere pratos leves e quer manter a forma para o ensaio de maiô. O inverno com o seu gelo convida-nos mesmo a comer mais, mas agora que chegou a estação quente e olhamos para os pratos e hábitos alimentares que podem tonificar o nosso corpo e tornar-nos mais magros e tonificados. A salada de arroz está em sintonia com o verão porque é fácil de preparar, boa e fresca.

Seu sabor é único e pode ser decorado de mil maneiras diferentes. A salada de arroz é muito popular porque é uma maneira fácil de entrar em forma e perder peso. Este prato contém apenas 400 calorias e mantém você leve e energizado durante todo o dia. No entanto, também devemos ter cuidado porque alguns erros na preparação ou consumo deste prato podem sair pela culatra e nos fazer consumir mais calorias do que pensamos.

A dieta da salada de arroz é boa, mas cuidado com os erros

Em princípio, a dieta da salada de arroz é muito boa para perder peso porque nos livra de quilos extras e também nos faz sentir menos inchados. Graças à sua ação de limpeza. Para quem sofre de doença celíaca, esta dieta é particularmente indicada e recomendada por ser um dos alimentos totalmente isentos de glúten.

A dieta do arroz é baseada em quatro características que tornam esse alimento tão valioso. Em primeiro lugar é Alimentos que contém baixas calorias Obviamente, isso é crítico. Em segundo lugar, o arroz tem uma grande capacidade saciante, por isso levará horas até sentir fome novamente. Outro elemento que não deve ser subestimado é a alta presença de fibra e estimular a diurese.

Assim com este tipo de alimentação teremos um bom aporte de fibra e A diurese frequente nos ajudará a nos purificar. Seguir esta dieta não é difícil. Quanto aos lanches, procure sempre comer vegetais crus como aipo, cenoura, etc. ou um bom iogurte.

problema de tempero

Mas para que essa dieta funcione, o tempero é fundamental. De fato, se exagerarmos no sal para temperar nossa salada de arroz, prejudicaremos nosso corpo e aumentaremos a probabilidade de retenção hídrica e celulite. Em vez disso, devemos estar cheios de especiarias que são aliadas da saúde e do caráter.

Mas vamos passar para a questão principal, que é a questão das calorias. 100 gramas de arroz fornecem cerca de 330 calorias. De qualquer forma, é preciso dizer que este cereal absorve muita água durante o cozimento, por isso o rendimento é importante. Não existe o melhor tipo de arroz para esta dieta e você pode escolher o que quiser.

Mas, em princípio, use Grãos integrais seriam melhores Porque é rico em fibras e mais saciante. Outro benefício do arroz integral É de baixo impacto no açúcar no sangue. Por exemplo, pode ser uma boa ideia experimentar arroz preto ou arroz basmati integral que cozinha em poucos minutos.

Dicas práticas e erros a evitar

Mas vamos a algumas dicas práticas que não devem ser subestimadas. A salada de arroz é muito saborosa, pois é coberta com presunto, queijo, etc. É claro, porém, que não devemos exagerar com esse tempero ou ele virará uma salada Apenas uma desculpa para compulsão do último. Em segundo lugar, deve-se consumir apenas uma porção e evitar estourar.

O molho adequado para esta salada é o azeite de oliva extra virgem Maionese e outros molhos gordurosos devem ser evitados. Se você quiser torná-lo mais saboroso, ervas, especiarias e até suco de limão podem ser inestimáveis. A salada de arroz pode ser um prato completo, mas é importante não exagerar nos temperos e principalmente escolher o que recomendamos.

Preste atenção em como o preparamos

Mas vamos aos truques para deixar a salada bem leve. Em primeiro lugar, é melhor ter cuidado com as conservas: O jardineiro está bem Mas só se for em conserva. Por outro lado, é melhor evitar derivados de petróleo. Uma boa ideia é usar bastante legumes em fatias finas Faça um prato colorido é divertido.

Para enfeitar a salada de arroz, leguminosas como ervilhas são boas e podem ser boas também Ovos, atum e presunto cozido. No entanto, como mencionado acima, a salada de arroz não pode ser uma desculpa para exagerar nos ingredientes gordurosos e não saudáveis. Os nutricionistas costumam alertar contra o uso indevido deste prato.

Na verdade, o verdadeiro problema com este prato É mais psicológico do que nutricionalÉ fácil se enganar pensando que você está comendo um prato leve e saudável enquanto come um banquete de carne de porco e outros alimentos saudáveis ​​e temperos, por isso é importante usá-los da maneira certa.