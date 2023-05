Com que frequência a geladeira deve ser limpa? A ciência diz que…

A limpeza da geladeira é essencial, até a ciência diz isso. No entanto, a frequência com que você faz isso faz diferença, então preste atenção.

A geladeira permite que você mantenha um arquivo alimentos corretamente e, portanto, deve ser esterilizado com frequência, a fim de manter seu funcionamento e facilitar sua manutenção ao longo do tempo.

seja grande ou pequeno, Deve ser sempre limpo regularmente Porque não é de forma alguma um dispositivo e bugs podem comprometer seu desempenho. Já estamos acostumados a usá-lo, mas nem sempre fazemos a manutenção correta.

Com que frequência a geladeira deve ser limpa para evitar problemas?

Limpar a geladeira significa remover manchas e sujeira visíveis também Vá eliminar germes e bactérias. Esta etapa não deve ser negligenciada, pois com a humidade no interior, existe o risco de esta se acumular com grandes repercussões nos alimentos que se encontram no seu interior. Até o freezer é um problema, então pelo menos uma vez ao ano você deve descongelar tudo, retirar qualquer produto presente e proceder à limpeza.

Para limpar corretamente sua geladeira, você precisa Remova tudoNão pense apenas em mover produtos. Jogue fora tudo o que você não usa mais e retire os ingredientes individuais da geladeira para lavá-los separadamente. Gavetas, prateleiras, porta-ovos. Quando a geladeira estiver vazia, você pode ir higienizá-la com um pano macio umedecido com água, bicarbonato e vinagre. Tenha cuidado, não esfregue a geladeira, pois você vai estragá-la Plástico interno. Com esses ingredientes, você também vai higienizar e desodorizar. Se você quer um salva-vidas de verdade, deixe meio limão cortado dentro normalmente, nunca vai gerar odores desagradáveis.

Enxágue tudo bem e depois lave os itens removidos separadamente cachoeira E sabão para louça. Se houver manchas persistentes, esfregue meio limão com um punhado de sal grosso. Feito tudo, lave bem todos os cantinhos e depois seque, nunca deixe a geladeira molhada pois isso também agrava o quadro de germes e bactérias.



A ciência, com base em dados de estudos sobre a propagação de germes e bactérias, recomenda descongelar o congelador uma ou duas vezes por ano e sobretudo para evitar o aparecimento de gelo. Para fazer isso, você deve fechar bem as portas e não empurrar muitas coisas para dentro. as partes internas da geladeira em vez Eles devem ser desinfetados pelo menos a cada seis semanas. Ninguém segue esse ritmo, mas é essencial para a saúde e bem-estar do corpo, pois as bactérias aderem aos alimentos armazenados em seu interior e comprometem sua qualidade. Portanto, em no máximo dois meses, deve-se fazer uma limpeza completa.