Um novo gene leva células cancerígenas a cometer suicídio

Um mecanismo baseado em genes que leva as células cancerosas a cometerem suicídio foi observado em laboratório e, se confirmado em humanos, poderá levar a novos tratamentos anticâncer. O resultado se deve ao estudo Publicados Na revista Science e liderado pelo Instituto Holandês do Câncer.

“É uma descoberta verdadeiramente inesperada”, comentaram os investigadores, coordenados por Thane R. Brummelkamp e Ruffin Agami. “Os pacientes com cancro têm sido tratados com quimioterapia há quase um século, mas este caminho para a morte celular não tinha sido observado antes”, acrescentam.

Muitos tratamentos contra o câncer, como a quimioterapia, danificam o DNA celular e, após muitos danos irreparáveis, as células começam a morrer. A proteína responsável por esse processo é a p53, uma proteção celular que evita a divisão celular descontrolada e a formação de câncer. No entanto, as coisas nem sempre são tão simples: “Em mais de metade dos tumores, o gene p53 já não funciona”, diz Brommelkamp. “Então, porque é que as células cancerígenas sem p53 ainda morrem quando o seu ADN é danificado?”