Você pode medir seu sono em casa, mas não com seu smartphone

Escrito por Azeglio Di Santa, MD, especialista em medicina preventiva e ocupacional, especialista em distúrbios respiratórios do sono, membro da Sociedade Italiana de Medicina do Sono

Passamos um terço da nossa existência com os olhos fechados e quando estamos bem descansados ​​não nos preocupamos com isso. Porém, quando dormimos mal, percebemos a importância de um bom sono. É completamente compreensível Quem sofre com noites agitadas tenta entender como e quanto dormeNão só para confirmar seu desconforto, mas também para tentar entender como sair dele. Isso geralmente é feito usando ferramentas tecnológicas comerciais, como Relógios inteligentes Que pretendem oferecer esta possibilidade.

mas Podemos confiar A partir de medições fornecidas por dispositivos comerciais Gosta de relógios inteligentes? Infelizmente não: durante vários experimentos isso foi destacado Os dispositivos comerciais (relógios inteligentes) muitas vezes não são confiáveis ​​para apoiar ou descartar um diagnóstico de uma suspeita de distúrbio do sono em um ambiente clínico. É também por isso que ela não depende de dispositivos médicos.

Existem ferramentas para medir o sono e podem ser muito úteis para o médico avaliar a gravidade de um distúrbio do sono. Sim, porque os distúrbios do sono são muito comuns (Detalhes aqui) Mas, apesar disso, é pouco investigado, até porque muitas vezes os especialistas não percebem problemas como hipertensão, diabetes tipo 2, distúrbios sexuais e até mau humor. Pode desenvolver-se precisamente devido a noites agitadas, que se tornam cada vez mais frequentes.

Então, dormimos mal e queremos resolver o problema. Quais testes são mais apropriados para implementar? Através de entrevista com especialistas de saúde e do preenchimento de questionários aprovados pela comunidade científica, é possível encaminhar o paciente insone para um dos seguintes exames. Para pessoas que têm dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo (com suspeita de insônia), pode ser útil fazer um teste de desenho: Ele veste Pulseira pequena Durante sete dias sem alterar em nada as nossas atividades (nem mesmo banho ou atividade física), poderemos obter uma grande quantidade de informações. Não só na duração do sono mas sobretudo na sua qualidade, ou melhor, na sua “eficiência”, que é a capacidade de descansar verdadeiramente o corpo e a mente.

A pulseira contém uma ferramenta específica que chama Actígrafo, que registra todos os nossos pequenos movimentos com extrema precisão e sensibilidade. A detecção deste gadget é mais precisa do que rastreadores comerciais ou relógios inteligentes.

Há outra diferença entre um dispositivo certificado e uma medição doméstica O programa que analisa os resultados: É importante usá-lo Algoritmos de diagnóstico validados por estudos clínicos comparados à polissonografiaTanto em pessoas saudáveis ​​como naquelas com distúrbios do sono confirmados. O resultado é um diagrama muito detalhado dos dias e noites estudados sobre a tendência de vários parâmetros (medidas específicas do sono) como duração do sono, eficiência, regularidade, movimentos durante o sono, número e duração dos despertares noturnos (nem sempre percebidos pela parte envolvidos).

Se houver suspeita de distúrbios respiratórios do sono, dois testes podem ser realizados O que você pode fazer em casa. Oximetria noturna (ou oximetria de pulso) e polígrafo do sono. A diferença está na quantidade de sensores: no caso da oximetria, com o uso de um elástico no peito e uma capa de borracha colocada no dedo, é possível registrar a concentração de oxigênio no sangue, a frequência cardíaca e a frequência cardíaca. frequência cardíaca. Posição e movimentos durante o sono.

Além disso, o polígrafo detecta muitos outros fatores importantes, como a passagem de ar pelo nariz e pela boca, movimentos torácicos e abdominais e ronco. Embora o polígrafo do sono seja o único teste que permite um diagnóstico preciso da síndrome da apneia do sono, a complexidade dos dispositivos, o tipo de sensores utilizados e o custo tornam este teste mais adequado para casos mais difíceis.

Wellbelab pode realizar todos esses testes com dispositivos médicos aprovados. para O teste de desenho Dormi, que desde 2018 é um dispositivo médico Classe I com certificação CE e registrado no Ministério da Saúde, é criado e constantemente atualizado pela Sleepacta, uma spin-off da Universidade de Pisa..

Concluindo, os avanços científicos e tecnológicos disponibilizaram ferramentas poderosas, simples e baratas para investigar o sono em casa, uma função importante do nosso corpo, que pode afetar a nossa segurança, a segurança dos outros, e a nossa saúde e bem-estar.