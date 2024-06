O veículo italiano estilo Jeep Wrangler chocou a indústria: tem tudo, mas custa metade do preço

Uma montadora italiana lançou um veículo off-road muito interessante em termos de características e preço

modelo Jipe Disputador É sem dúvida um dos carros mais populares do segmento off-road, um carro que tem tudo o que é necessário para enfrentar os terrenos mais difíceis e as estradas mais sinuosas.

Todos os conhecedores de automóveis sabem que o Jeep Wrangler é um off-roader puro e extremamente potente. Seus designers o criaram para resistir a qualquer situação crítica. É também descendente direto do lendário Willys, que foi um dos primeiros veículos off-road da história e apareceu durante a Segunda Guerra Mundial.

É um veículo com tração integral, suspensão sólida e chassi projetado especificamente para off-road. Primeira série do Wrangler Eu até nasci em 1986 Chegou até hoje com 4 gerações diferentes.

A última série, que chegou em 2017, vem com as seguintes dimensões: 4.334 x 1.894 x 1.821 mm. Talvez inspirado no Wrangler, o fabricante italiano criou um novo modelo off-road interessante.

O veículo off-road italiano que revolucionou o mercado: é assim que se parece

Estamos nos referindo a Dr.XK2, produzido pela empresa italiana de mesmo nome, com sede operacional em Molise. O veículo todo-o-terreno em questão tem 4,64 metros de comprimento, 1,92 metros de largura e finalmente 1,87 metros de altura.

em segundo lugar, É um veículo off-roadespecialmente concebido para enfrentar sem problemas as estradas mais difíceis, graças à tração 4×4 e à elevada distância ao solo.

Apesar de ter um design off-road, A cabine de passageiros oferece conforto incomparável E a última geração de dispositivos tecnológicos, incluindo uma tela de 12,3 polegadas, vários instrumentos digitais e uma caixa de câmbio automática muito conveniente. O espaço na bagageira é notável, com 532 litros, que podem passar para 965 litros rebatendo os encostos.

Quanto ao pagamentoTudo isso funciona em conjunto com o sistema de tração integral e a transmissão automática de 8 velocidades. Todos aqueles que querem comprar o DR Quanto ao Jeep Wrangler, o seu preço varia entre os 85.500 e os 86.900 euros.