Doutor, o segredo do preço: por que custa tão pouco

O mínimo que se pode dizer é que os preços dos modelos oferecidos pela DR são considerados acessíveis, e esse é um dos segredos do seu sucesso. Mas o que está por trás disso?

Como todos os negócios no mundo, existem reações positivas e negativas em torno das marcas em geral, mas quando o preço dos itens oferecidos é certo, você só pode olhar para isso de uma forma positiva. O mínimo que se pode dizer é que as propostas pela DR são úteis e isso é garantia de um certo sucesso no mercado. Mas para entender tudo é preciso examinar a fundo como Molise se moveu no mercado, já que preferiu contar com empresas orientais para reduzir custos de produção.

A marca é italiana e foi Fundada em 2006 por Massimo Di Recio (Município de Macia Desérnia). Basicamente, a empresa nasceu com o objetivo de importar, montar e comercializar componentes automotivos produzidos por diversas marcas chinesas, como Chery Automobile, BAIC Group, JAC Motors e Dongfeng Motor.

Depois nasceram quatro novas marcas, nomeadamente EVO, ICH-X, Sportequip e Tiger, que se diferenciam em segmentos de mercado. Além disso, em 2022, Di Risio adquiriu também a marca da família Maserati OSCA. O primeiro produto lançado pela empresa é o DR 5, que é uma versão modificada do Chery Tiggo. Ficou imediatamente claro que os preços e a qualidade dos modelos oferecidos eram, no mínimo, vantajosos, mas obviamente Por trás dele está um mercado oriental diferente do nosso.

DR, porque eles estão em alta demanda

É claro que a marca é nova e conseguir competir com os gigantes que existem no mercado automóvel atual não tem sido nada fácil. Para isso, era necessário conseguir oferecer produtos de alta qualidade a um preço acessível aos clientes, principalmente aos clientes mais exigentes.

Muitos sabem a importância dos custos de produção para valorizar os modelos apresentados que agradam a todos. Parece que a produção se realiza em Itália e, de um modo mais geral, na Europa, onde Os salários dos trabalhadores são superiores aos oferecidos na China Ele não permitiria esta economia. No entanto, têm aumentado nos últimos anos na Terra dos Dragões, especialmente graças à melhoria económica na maioria dos sectores e à pressão dos trabalhadores apoiados pelos sindicatos.

Isto também acontece em termos de Segurança no trabalho, que estava significativamente atrasada há apenas alguns anos. Portanto, a DR conta com componentes derivados de alguns modelos chineses, para poder reduzir custos de produção. Dessa forma, a confiabilidade também não fica comprometida, agradando até os compradores mais exigentes.

Com o tempo, o grupo especializou-se na produção Uma gama muito ampla de veículos, Dos quais se destacam os crossovers e os carros pequenos. Em 2022, estes elementos conduziram ao grande sucesso da marca no mercado italiano, onde registou um crescimento de quota de 0,57% para 1,86%.