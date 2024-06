A crise em Portugal e as relações com a União Europeia

Portugal, tal como a Islândia, a Grécia e a Irlanda, também caiu na “armadilha” da crise económica. O país, que já viu a sua classificação de crédito rebaixada em dois níveis em meados de Março pelas principais agências, continua vulnerável a novas descidas e não tem recursos para pagar as suas dívidas.

É possível atribuir este declínio em parte a razões geográficas – Portugal goza de uma posição que pode ser descrita como marginal em comparação com o coração das trocas económicas europeias – uma situação que não foi compensada através de reformas adequadas; Mas podemos culpar parcialmente as fraquezas estruturais monetárias da zona euro, que carecem de uma política económica unificada, o que significa que não consegue apoiar o crescimento e torna mais pronunciado o desequilíbrio entre países fortes e fracos, o que prejudica tanto os países fortes como os fracos. Então o que aconteceu em Portugal é que a economia não cresceu, então as receitas fiscais caíram e deixaram as finanças públicas fora de controlo, o que levou a uma crise da dívida.

Nas últimas semanas, após a demissão do primeiro-ministro Sócrates, que não conseguiu reunir maioria no Parlamento para aprovar o novo plano de recuperação orçamental, a hipótese de um plano de resgate massivo coordenado pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional tornou-se uma realidade . Isto não significa que, embora a assistência prestada pelos parceiros europeus e internacionais seja atualmente capaz de travar a emergência, a situação continue trágica. Na verdade, a dívida é agora considerada insustentável (os rendimentos das acções a dez anos atingiram um máximo histórico de 7,90% desde a introdução do euro) com quase nenhuma possibilidade de regressar a níveis aceitáveis, dada a completa ausência de compradores na zona euro. Mercado excluindo o Banco Central Europeu.

Além disso, ainda não se sabe quem terá de negociar o acordo com a Europa e o FMI e, sobretudo, qual será o conteúdo do programa que Portugal oferecerá em troca de ajuda, que, segundo as indicações iniciais, ser desconhecido. Será para conter novas medidas de alívio e reformas estruturais da economia. É pouco provável que a tarefa de lidar com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional seja atribuída ao governo cessante. Portanto, presume-se que esta questão será adiada para depois das próximas eleições. Quanto ao conteúdo do acordo, este poderia seguir os objectivos apresentados pelo governo Sócrates de corrigir o orçamento com o objectivo de reduzir o défice de 7% em 2010 para 4,6 em 2011, e de 3% em 2012 para 2% em 2013. , mas talvez com uma combinação diferente de medidas.

Entretanto, a zona euro permanece em alerta para evitar um potencial “efeito dominó” que poderá afectar particularmente a vizinha Espanha, cujos bancos detêm cerca de um terço da dívida de Portugal. Na tentativa de evitar a propagação do contágio por toda a zona euro, os governos europeus estão a tentar, com grande dificuldade e incerteza, promover um conjunto de medidas e regras de longo prazo não só para evitar um ataque ao mercado, mas para manter a estabilidade. Mas, acima de tudo, é importante forçar os países assolados pela dívida a aderirem ao novo Pacto de Estabilidade e Competitividade. Mas, mais uma vez, pelo menos no que diz respeito às decisões tomadas até agora, os governos nacionais estão apenas a abordar os sintomas da crise e não as suas causas; O problema do Plano de Crescimento Europeu e o problema dos recursos económicos, mas acima de tudo, as competências políticas necessárias para atingir este objectivo parecem agora ter desaparecido da discussão.

Em qualquer caso, os mercados financeiros não estão interessados ​​nas futuras regras de coordenação política na zona euro e sublinham a necessidade de saber como será tratada a actual sobreposição da dívida. A fraqueza do sistema financeiro europeu deve-se, de facto, precisamente ao elevado grau de interligação que existe agora na Europa, que caracteriza as áreas da moeda única, o que implica que a fragilidade em qualquer ponto da região se estende a todo o sistema.

Assim, o maior problema que a zona euro enfrenta tornou-se claro: não dispõe de um órgão comum capaz de estabilizar os recursos financeiros necessários ao sistema como um todo. Os recursos continuam divididos a nível nacional e utilizados pelos governos de acordo com os seus próprios interesses; Mas numa zona de moeda única este tipo de comportamento torna-se insustentável, porque os interesses são de facto partilhados e significam também a necessidade de organizar formas espontâneas de solidariedade (como demonstrado pelo facto de o fracasso de um Estado se reflectir em todos os outros). . ) Ao contrário do que acredita a União Europeia, uma moeda, um interesse. Por esta razão, o euro não será capaz de sobreviver a menos que os europeus percebam que constituem uma comunidade de destino e não serão capazes de desempenhar a sua função a menos que se transforme numa união política. verdadeira União Europeia.