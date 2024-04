Escola La Villa, Centro de Tecnologia, Ciência e Criatividade. Fugate: Apoiamos projetos inovadores

Presente entre outros num dia que foi uma verdadeira festa na presença de cerca de 300 pessoas entre crianças, pais, funcionários da escola, a Presidente da Câmara de Rovereto Giulia Rupoll e o Presidente da Fondazione Famiglia Materna (órgão que dirige a escola) Antonio Blanchsteiner , Diretor Geral da Fundação Walter Viola, Diretora Escolar Stefania Niccoli, Presidente do Distrito Educacional Alessandro Laghi. Um momento de encontro para a escola que atua desde 1986 e é administrada diretamente pela Fundação Famiglia Materna desde 2020.

“Essa escola – As palavras de Gerosa – Destaca as características e capacidades individuais dos alunos, para dar respostas específicas, trabalhando os talentos individuais para que tenham valor como indivíduos na sociedade. É também muito importante trabalhar disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), que também devem ser apresentadas às raparigas do ensino primário, para ultrapassar as fronteiras culturais de que só os rapazes são adequados para estas disciplinas, e também saber como muito desses conhecimentos e habilidades são cada vez mais necessários no mundo. do trabalho. . Trabalhar na igualdade de oportunidades também nas competências tecnológicas e científicas é a direção que queremos trabalhar fortemente como província e como sistema escolar do Trentino. Para garantir que nada seja impedido às meninas.”

“É verdadeiramente uma cidadela de educação e hospitalidade – diz o prefeito RuPaul – e é um grande orgulho ver tantas meninas e meninos aqui, em uma escola acolhedora, onde buscam conhecimento através do relacionamento com os outros e crescem juntos. A mensagem de irmandade que é a essência da nossa cidade.”

Durante a visita, as crianças explicaram as atividades dos laboratórios de tecnologia criativa, enquanto o canteiro de obras em andamento foi vistoriado com representantes das instituições. A Escola Particular La Villa tem atualmente aproximadamente 250 alunos, divididos em sete seções primárias e seis secundárias. La Villa nasceu em 1986 por iniciativa de um grupo de pais que criaram uma cooperativa social para garantir uma boa educação aos seus filhos dentro de uma continuidade educativa entre a família e a escola. La Villa aposta, entre os vários elementos, em relações fortes com a região e numa oferta formativa que inclui o início da língua estrangeira, alemão e inglês, desde o primeiro ano, bem como o método a vapor, e assim as técnicas criativas que serão praticadas nas oficinas e laboratórios.

“A imagem que queremos expressar fortemente – palavras do Presidente Blanchesteiner – é uma poderosa combinação de educação e hospitalidade, com uma realidade como a Fondazione Materna que tem mais de 100 anos e uma escola que tem quase 40 anos. Este é um lugar de esperança, um conceito mais central no complexo período histórico.” Que atravessamos. A missão que nos propomos é construir uma “Cidade Educação e Hospitalidade” para apoiar as pessoas. A outra vertente é a educação, especialmente o desenvolvimento de talentos, que é uma abordagem educacional destinada a realçar as capacidades individuais de meninos e meninas, não apenas nos estudos, mas também nas habilidades manuais.