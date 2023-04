Insônia A Ciência do Sono e dos Sonhos em Long Reuters

Cerca de 13,4 milhões de italianos sofrem de insônia, de acordo com a última pesquisa da Aims – a associação italiana de medicina do sono que promove pesquisas, publicações e treinamento clínico do sono há mais de 30 anos – mas 46% deles não fazem nada para fazer isso. corrigir o problema.

É um número que duplicou com a pandemia de Covid e que vê as mulheres mais afetadas, representando cerca de 60% do total, enquanto 20% dizem respeito às crianças e jovens. Na Itália, 1 em cada 4 adultos sofre de insônia crônica ou transitória.

Abaixo você encontrará um Formulário longo feito pela ReutersInforma o sono com fotos, vídeos e gráficos interativos. Os jornalistas que fizeram isso chamam de tour fotográfico para provar que o sono é mais importante do que pensamos.

Nos estágios mais profundos do sono, as ondas cerebrais são mais lentas. As fases mais leves têm rajadas mais rápidas de atividade.

Nossos sonhos intensos geralmente ocorrem durante o sono de movimento rápido dos olhos (REM), quando a atividade cerebral, a respiração, a frequência cardíaca e a pressão sanguínea aumentam, os olhos se movem rapidamente e os músculos ficam fracos. Os cientistas acreditam que os sonhos no sono REM e no sono não REM têm um conteúdo diferente: os sonhos mais vívidos ou estranhos geralmente ocorrem durante o sono REM.

Muitos especialistas desaconselham o uso de aparelhos como smartphones, tablets e computadores pouco antes de dormir e evitar dormir com a TV ligada, pois a luz dessas telas afeta o ritmo circadiano, confundindo o relógio biológico interno.

de pesquisa Ipsosfeito na ocasião Dia Mundial do SonoAcontece que eles são Quatro em cada dez pessoas assistir TV / Filmes / Séries de TV Antes de dormir E Um em três Revela Usando smartphones ou tablets; Em particular, são membros Jeans e a geração do milênio – Quase os dois 50% – principalmente para uso de aparelhos eletrônicos. quase 14% da opinião pública uma luz Antes de dormir.

Passamos para a quantidade horas de sono por noite, ao que parece, cerca de metade do sono é entre eles 7 e 8 horas E o terceiro entre 5 e 6 horasQuase metade disso baby boomers.

