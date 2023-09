Câncer de pulmão: o risco de desenvolvê-lo aumenta ao tomar doses excessivas de vitaminas E e C

A suplementação de vitamina C e E pode fazer com que os tumores pulmonares cresçam mais rapidamente: Na verdade, de acordo com um estudo em ratos, tomar antioxidantes como as vitaminas C e E pode aumentar a formação de vasos sanguíneos dentro dos tumores pulmonares, promovendo assim o seu crescimento. crescimento e difusão. O estudo foi publicado no Journal of Clinical Investigation. De acordo com pesquisadores do Karolinska Institutet, na Suécia, as pessoas com essa condição devem tomar suplementos com cautela, enquanto continuam a seguir uma dieta saudável, rica em frutas e vegetais. A equipe sueca liderada por Martin Bergau já havia descoberto que a suplementação com antioxidantes vitamina E e N-acetilcisteína causava a propagação de tumores pulmonares em ratos.