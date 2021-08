“Quarta onda, Fax não bateu.” Vacina, acelere as crianças

“A quarta onda já começou, mas diz respeito aos que não foram vacinados”, disse o subsecretário do Ministério da Saúde. Berpaolo Celeri. E assim, também em vista do “all in class”, ele prometeu Mario DraghiO Governo e o Comissário Extraordinário, Francesco Filho acelerar Vacinas Para crianças de 12 a 18 anos. Para eles, a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, haverá um “fast track” sem necessidade de reserva. O subsecretário Celeri retrata a situação: “Os casos que aumentaram nos últimos 20 dias já representam o início de uma quarta vaga, mas como nos dizem os médicos, nos hospitais vemos nesta altura quem está gravemente doente, a ponto de estão recebendo tratamento no hospital, são basicamente aqueles que não foram vacinados ”. sem fax. “Esta onda será caracterizada por outro aumento de casos positivos, mas também pela estabilização das internações e óbitos que têm mais probabilidade de ver onde a proporção da população não vacinada é maior”, acrescenta Sileri.





Zona Amarela, Sicília em 23 de agosto (não 16) e Sardenha no final do mês. Caso Calabria

Vacinas aceleram campanha para jovens

É assim que segue a campanha de vacinação de jovens e maiores de 50 anos em carta enviada a RegiõesFigliolo pede aos governadores estaduais que “preparem corredores preferenciais de admissão ao governo” Pfizer NS Moderno de crianças de 12 a 18 anos, “mesmo sem reserva prévia”. O Comissário Extraordinário escreveu que a campanha de vacinação “está a desenvolver-se dentro das condições planeadas que visam a concretização gradual dos objectivos previstos de imunização dos grupos prioritários, dos cidadãos mais vulneráveis ​​e vulneráveis”. Por isso, acrescenta, e com o objectivo de “dar um impulso” à vacinação dos jovens face à reabertura das escolas em Setembro, os bairros estão a ser chamados a “organizar”, com efeito, secretarias para crianças a partir de 12 E 18 anos.

Necessidade que se torna necessária, segundo Figliolo, também em função da retomada da temporada esportiva. “Esta prontidão”, afirma a carta, “também terá efeitos positivos de incentivar a recuperação segura das atividades esportivas e destinadas a garantir um maior bem-estar psicofísico para os jovens”. E sempre neste contexto, todos os esforços devem ser envidados em prol de “completar a vacinação” também “para o pessoal técnico que trabalha em instalações desportivas ou em federações desportivas que visam o bem-estar”. “Tenho a certeza que as regiões vão responder positivamente como sempre”, aposta a ministra dos Assuntos Regionais, Mariastella Gilmini. Em todo o país, 31 mortes e 6.968 novos resultados positivos foram registrados ontem, em comparação com 5.636 na terça-feira, com base em 230.039 swabs (foram 241.766 swabs) com a taxa de positividade subindo para 3%, um aumento de 2,3%. do dia anterior. O número de admissões em terapia intensiva (mais 15) e áreas médicas (mais 68) também está aumentando. Os destinos de férias mais populares são os mais atingidos pela “quarta onda”. Sicily NS Sardenha Em agosto, não mais que quatro comensais em restaurantes e bares com mesas internas, forçados a fechar as cortinas às 18h, poderiam ficar “amarelos”, com o retorno de uma máscara externa.

As vacinas protegem 97% das hospitalizações em terapia intensiva.

Sicília provavelmente em amarelo no dia 23

O mais preocupante é a Sicília (a região que registrou mais novas infecções ontem: 868). De acordo com os últimos dados, que serão atualizados amanhã com o relatório semanal do CTS, do Instituto Superior de Saúde e do Ministério da Saúde, esta região paga o baixo índice de vacinação: apenas 52%, que é o menor da Itália, o aumento das internações em áreas médicas (14% dos leitos ocupados) e em áreas de terapia intensiva (somos 7%). Além disso, o índice de incidência atingiu 90 novos positivos por semana por 100.000 residentes. E para o lançamento do “amarelo” basta que esse parâmetro ultrapasse 50, unidades de terapia intensiva 10% da ocupação e espaços médicos 15%. O julgamento da sala de controle começa amanhã. As datas possíveis do segmento “amarelo” são 16 ou 23 de agosto. Mas o Ministério da Saúde disse que é difícil começar a campanha na próxima segunda-feira. Mais provável que 23, se a situação não melhorar. A Sardenha, outra região que “paga” pelo forte afluxo de turistas e pelo baixo índice de vacinação, está um pouco melhor: a taxa de infecção é de 56,8 por cem mil habitantes, 11% das unidades de terapia intensiva utilizadas e 7% das internadas para a medicina. Área. Portanto, a situação é menos alarmante do que na Sicília. Tanto é assim que uma possível transição para a Sardenha “amarela” é esperada entre 23 e 30 de agosto. não antes.