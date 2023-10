“Com uma alimentação pobre, ficamos mais doentes. Cuidando de crianças » La Nuova Sardenha

Sássari Comer bem é o primeiro tratamento contra muitas doenças, porque uma alimentação boa e saudável reduz o risco de desenvolver doenças graves: “doenças cardiovasculares, mas também neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, para não falar da obesidade infantil, com a Itália a subir para o terceiro lugar na Europa. “Em termos de população.” acontecendo. Infelizmente, os aumentos dos preços dos alimentos estão a ter um impacto nas escolhas, forçando aqueles que não têm condições para gastar determinadas quantias a recorrerem a alimentos de má qualidade.

Lucas Naitana, 53 anos, nutricionista toscano, filho de pai sardo “da Fertilia”, chefe do departamento de nutrição da Sampdoria Calcio, fala da ansiedade de muitos dos seus pacientes ao encontrarem as prateleiras dos supermercados: “Dizem-me que não podem Já não seguimos a mesa de jantar: os preços subiram.” Alguns alimentos dispararam – basta ver como os preços do azeite virgem extra subiram – mas o seu poder de compra caiu drasticamente porque os salários permaneceram os mesmos. As primeiras coisas a desaparecer do movimento são a carne e o peixe, substituídos por alternativas carregadas de conservantes, conservas clássicas, carne de baixa qualidade ou carne de origem questionável. É errado e perigoso para a sua saúde. Lembro aos pacientes que nosso corpo é como um jardim: se você cuidar dele, crescerão rosas, e se você tratá-lo mal, ele ficará coberto de ervas daninhas.

Porque a alimentação não deve ser considerada um simples alimento, mas também uma arma de prevenção de doenças. “Os diferentes componentes dos alimentos são fundamentais para a composição da microbiota intestinal que deve ser mantida em equilíbrio: uma microbiota fraca pode favorecer muitas doenças. As bactérias boas combatem a inflamação, enquanto as bactérias más tornam a parede intestinal mais permeável e, portanto, vulnerável. Uma dieta saudável é essencial para evitar que bactérias nocivas assumam o controle. Por isso é importante escolher bons alimentos ou suas alternativas. Neste período de aumento de preços, convido você a rever seus hábitos alimentares para continuar protegendo sua saúde.”

Sabendo que se o custo de um produto for infinitamente menor, muitas vezes há uma razão para isso. “Tomarei como exemplo o macarrão, que é um dos produtos cujos preços mais subiram”, diz Naitana. Se não for possível continuar a comprar o tipo que garante uma certa qualidade, é melhor abandoná-lo: escolher outro tipo, muito mais barato, não é nada aconselhável porque o trigo pode ser de má qualidade, processado com pouco cuidado, e talvez mal preservado. . É preferível substituir a massa por outra coisa, por exemplo, grãos ou leguminosas, pois são muito benéficos para a saúde e que, ao contrário de outros produtos, não tiveram aumentos significativos. O mesmo se aplica ao petróleo: se o preço médio do litro ronda os 10 euros, o que é oferecido por 5 euros esconde certamente algumas armadilhas, não será 100% virgem. Também li que alguns supermercados oferecem “condimentos” à base de óleo com desconto para atrair clientes: vamos ficar longe deles, porque são produtos que brincam com as palavras para confundir e são carregados de gordura saturada.

Quanto à carne e ao peixe, “é preferível comê-los menos, prestando atenção à qualidade, uma ou duas vezes por semana em vez de quatro, e optando sempre por bons produtos”. Uma discussão separada deveria ser feita para as crianças, entre os principais consumidores dos chamados alimentos “junk”: “Devemos dar-lhes o que as nossas mães e avós nos deram. Não aos lanches cheios de conservantes e bebidas açucaradas, sim ao pão com tomate, um pouco de azeite e um pouco de sal. Devemos acostumá-los a comer sempre frutas, verduras, sopa de leguminosas e sopa minestrone. Alimentos saudáveis, ao contrário dos que hoje são populares e causam “vício”: é melhor abrir mão das salsichas e das batatas fritas.