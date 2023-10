Picaia – Festival de Ciências de Gênova 2023. Programa e campeões

por muito pouco 250 eventos em 11 dias, distribuídos por 35 localidades, com a participação de 300 convidados e mais de 500 jovens Entre os animadores e os alunos eles alternam os trabalhos escolares. Estes são alguns números Vigésima primeira edição do Festival de Ciências de Gênovaprincipal evento internacional de difusão da cultura científica, que este ano gira em torno da palavra-chave Impressões digitaisEle está dentro do cronograma De quinta-feira, 26 de outubro a domingo, 5 de novembro de 2023. Eles estão ativos paraPara vender ingressos online No site do Festival de Ciências (www.festivalscienza.it) e a Central de Atendimento Gratuito para informações e reservas pelo telefone 0108934340.

Um mês antes do início do evento, com a programação ainda não revelada, já havia sido revelada Quase 2.400 ingressos para a temporada foram vendidos Na modalidade Early Bird, que é o dobro do ano passado no mesmo período da promoção. «Compre um passe de temporada sem vê-lo – Comentários Presidente do Festival de Ciências Marco Pallavicini – É uma ótima ideia Demonstre carinho e confiança para com o festival O que certamente não iremos ignorar. Serão onze dias de conferências, workshops, exposições, performances e eventos especiais destinados a visitantes de todas as faixas etárias e níveis de conhecimento, para Contar ciência de uma forma confiável, inovadora e envolvente».

«O programa da vigésima primeira edição – acrescenta Fúlvia mangilidiretor do festival – quase terminado, mas já está lá Muito disso pode ser visto no site Festivalscienza.it. Nas últimas duas semanas, paralelamente ao lançamento do programa Early Birds, abrimos Pela primeira vez, pré-inscrição é para professores: Eu sou Cerca de mil professores Aqueles que participaram com entusiasmo nesta inovação foram contactados pela nossa equipa nos últimos dias para completar a sua reserva. Para os professores que não têm tempo de fazer a pré-inscrição, a central de atendimento gratuito está aberta para agendar uma visita à sala de aula. O festival este ano também é grande e diversificado, e haverá espaço para todos, com eventos capazes de satisfazer todos os gostos.”

E para Envolver e introduzir cada vez mais jovens nas especializações científicastodas as conferências do festival Gratuito para menores de 18 anos e, a partir deste ano, estudantes Aqueles que apresentam o cartão universitário na entrada e para estudantes do curso Ensino técnico superior Criado por instituições ITS na Ligúria. “Uma iniciativa que foi lançada no ano passado e que também queremos replicar e implementar nesta edição – continua Mangili – para chegar a um segmento cada vez mais jovem e inteligente. Tornar a cultura científica acessível a todos».

Visualizar heróis

dia dosAbertura da vigésima primeira sessão do Festival de Ciênciaquinta-feira, 26 de outubro de 2023 Pela primeira vez, não subirão ao palco cientistas, mas artistas que acreditam firmemente na relação sinérgica entre arte e ciência e na necessidade de construirmos juntos um futuro melhor para a humanidade.

O primeiro convidado é o artista Michelangelo Pistoleto Que, no âmbito da sua extraordinária digressão mundial por ocasião do seu 90º aniversário, agracia o festival com a sua apaixonada palestra sobre a relação entre arte e ciência, tema que também aborda no seu último livro Fórmula de criação.

À noite ele é ator e diretor Marco Paolini Para liderar o público parando em sua turnê Fábrica mundial Numa reflexão apaixonada sobre temas como a energia, a crise ambiental, a pilhagem dos recursos naturais, as alterações climáticas e a evolução das espécies e das tecnologias.

Nos próximos dez dias, como sempre, serão os cientistas que subirão aos palcos do festival. Grandes nomes internacionais para falar sobre cosmologia e astrofísica: desde Brian Cox Físico e conhecido comunicador científico e cosmólogo da BBC Thomas Hertog, Que foi um dos colaboradores mais próximos de Stephen Hawking, mas também foi astrofísico Betty Hartmann E Anita Wojnarque desenvolve o pensamento sobre a disparidade de gênero e a relação atual entre as disciplinas STEM e as mulheres.

Com a palavra pegadas não pode faltar um espaço dedicado à ciência arqueológica, que estuda as civilizações e culturas humanas do passado e as suas relações com o meio ambiente. Eles falam no festival Marcella Frangipaniarqueólogo especialista na região da Anatólia, onde nasceu o conceito de sociedade, ed Elisabeta Boaretoum cientista italiano/israelense que explica como as árvores ajudam a compreender a relação do homem com o meio ambiente e a forma como o meio ambiente influenciou a civilização humana.

Ele fala sobre impressão genética, desde a origem da espécie humana até a prevenção e tratamento de doenças raras Giuseppe Remozi, Diretor do Instituto Mario Negri de Pesquisa Farmacêutica. A luta contra o VIH tem sido um dos principais desafios da medicina e hoje o estudo deste vírus e a terapia genética permitem tratar algumas doenças raras: explica no festival Alessandro Aiottichefe da Unidade de Pesquisa Clínica Pediátrica do Tiget, Instituto San Rafael Telethon de Terapias Genéticas, que também traça a história do “mal do século”.

Capturar a impressão digital do cérebro é a ambição de cientistas de todo o mundo. As novas tecnologias ajudam a fazer exatamente isso: aprofundar o tema Michela Mattiolineurocientista e coordenador do Centro Neurológico do Hospital Universitário Humanity de Milão, que falou no festival sobre a plasticidade cerebral, ou seja, a propriedade do cérebro de se modificar, de se adaptar ao mundo e de se reparar. Robert Stickgold E Antonio Zadra, Os neurocientistas, entre os mais renomados especialistas do mundo no assunto, propõem uma teoria inovadora que reconhece os sonhos como uma ferramenta para compreender o significado das informações incorporadas na memória.

Pegada ecológica, ou a medida do consumo humano dos recursos naturais produzidos pela Terra. São muitos os estudiosos que abordaram este tema sob diferentes perspectivas no festival, a começar por Paulo Venis, Enrico Giovannini E Lucas Savarino Que, junto com luca cara, Eles discutem as estratégias científicas, sociais e políticas mais úteis para enfrentar os desafios do aquecimento global e da redução da biodiversidade, enquanto… Giorgio Vaciano E Elisa Palazzi Explorar a relação sinérgica entre a saúde das florestas e as alterações climáticas.

A palavra inteligência artificial está na boca de todos. Mas o que é isso realmente? Qual é a relação com a inteligência natural? Para onde você pode ir? Deveríamos ter medo dele? Eles discutem tudo isso com o público Canal anjobiólogo especializado em neurociência computacional e Marco Hernández, físico, especialista em algoritmos de inteligência artificial. Expressa-se precisamente através de algoritmos, sua não-neutralidade e consequências relacionadas Teresa Numéricofilósofo da tecnologia e Donata ColomboEspecialista em humanização de dados.

Os robôs estão agora verdadeiramente entre nós, embora sejam diferentes daqueles das histórias de ficção científica. Por exemplo, robôs vestíveis para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências cerebrais, explicam Domenico Praticizzoespecialista em robótica para fins de reabilitação e Simone Rossineurologista e neurofisiologista.

A robótica e a inteligência artificial são baseadas em algoritmos que exigem computadores cada vez mais de alto desempenho. Até para o computador quântico de que falam no festival Ilaria SiloiE física computacional Sabrina ManiscalcoVice-Diretor do Centro de Excelência para Tecnologias Quânticas em Helsinque, com Leonardo Quattrocchio mais jovem conselheiro do Centro Europeu de Estratégia Política da Comissão Europeia, ainda tem de esperar, Antonio ZuccoliPresidente do Instituto Nacional de Física Nuclear, H. Michela Milãoespecialista em inteligência artificial, revela as perspectivas extraordinárias, mas também os problemas críticos dos novos dispositivos de supercomputação.

Marcação Gênova, capital contábil 2023, O projeto ganha espaço na grande programação de conferências do festival Leia sobre ciênciaA, dedicado ao valor da leitura como ferramenta para abordar a ciência: uma série de encontros envolventes com autores italianos dos mais recentes livros científicos populares. Haverá entre outras coisas Beatriz Motinoautor e podcaster É preciso ciência, Com seu novo livro dedicado à ciência da cosmética, W Vincenzo Schettinio professor de física mais famoso da Internet por seu projeto A física que amamosQue regressa ao festival depois do sucesso excepcional que alcançou no ano passado para apresentar uma antevisão do seu novo livro, no qual fala sobre as figuras mais famosas da história.

Aniversário de 2023 e temas principais

Como é o caso das conferências, há muitos tópicos abordados entre elas Exposições e workshops Durante a vigésima primeira sessão do Festival de Ciências. dê a ela Pegadas humanas na história E na pré-história daqueles encontrados no mundo animal, olhando mais de perto Biodiversidade e sua proteção. Espaço muito grande alocado para Sustentabilidade E a pesquisa científica para proteção ambiental, temas dedicados a toda a área da Piazza delle Feste de Porto Antico, centro das oficinas regulares para crianças e adolescentes. Outros temas importantes da nova ediçãointeligência artificial E a Robóticae está cada vez mais difundido na vida das pessoas.

O papel dos estudantes é essencial no Festival de Ciências Organismos científicos associadosTodos estão no programa com projetos de alta qualidade científica. Além disso, este ano celebraremos dois aniversários importantes: i Cem anos Desde a fundação Conselho Nacional de Pesquisa Ei Os primeiros vinte anos SubordinarInstituto Italiano de TecnologiaEstes são dois grandes privilégios relativamente ao presente e ao futuro da investigação científica no nosso país. Os dois parceiros do festival marcam presença neste evento segundo a tradição com muitos eventos, entre os quais se destaca o CNR a Palácio do Duque Exibição Antropoceno. Terra em ferro e fogo Pensar sobre o impacto humano no planeta, e fazê-lo de uma forma Palácio Mitilino O oposto da biologiauma exposição multimídia sobre as fronteiras entre arte e ciência sobre a relação entre robôs e o mundo natural.

No ano do seu centenário, o festival também comemora com oficinas, encontros e performances Ítalo Calvinoo grande escritor do século XX cujas obras mostram o seu excepcional interesse pelos desenvolvimentos da ciência e pelas suas implicações cognitivas.

Hoje, os robôs e a inteligência artificial tornaram-se parte integrante do nosso quotidiano: o festival oferece a oportunidade de os conhecer de perto para uma utilização informada. Na verdade, nossas terras enfrentam o desafio com o projeto Elevadores – Robótica e inteligência artificial para o empoderamento social e económico, um grande projeto de rede coordenado pelo Conselho Nacional de Pesquisa, pelo Instituto Italiano de Tecnologia e pela Universidade de Gênova com o apoio da Região da Ligúria, como parte do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Os temas abrangidos pelo projeto vão desde tecnologias urbanas para promover a inclusão em novos dispositivos robóticos e ambientes inteligentes para pessoas vulneráveis, mas também ao desenvolvimento e monitorização de tecnologias para ambientes humanos e marinhos. Verdadeiros anfitriões de festivais Levante a aldeiaOnde entre as manifestações, reuniões e experiências imersivas será possível olhar para o nosso futuro com otimismo.

O programa está prestes a expirar, informações sobre ingressos e call center www.festivalscienza.it.

