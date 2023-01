Time de vôlei Albatroz fica sem academia

TREVISO – “guardião” em Ginásio Mazuti Ele cai e bate com a cabeça e acaba em coma. Há preocupação na cidade com as condições de saúde do funcionário, mas também é grande a polêmica sobre a gestão das instalações esportivas. O clube de vôlei Albatross está soprando poeira, de repente ficou sem academia. Basta subir as barricadas renovando o apelo ao Conselho Militar para a redistribuição dos ginásios. A empresa diz: “Nossos corações estão tristes com o Encarregado de Negócios, diz a empresa, mas esse fechamento só traz grandes transtornos para as 250 meninas que se confiaram a nós. Estamos exaustos.”



a ferida

Mas vamos em ordem. Treviso, de 60 anos, do Pulitori e Affini Spa (que tem contrato para limpar ginásios em 19 escolas de Treviso), está em coma há uma semana após a grave lesão sofrida no ginásio de Mazzotti. O homem foi hospitalizado na unidade de terapia intensiva em Ca’ Foncillo com um traumatismo craniano alarmante após uma queda durante a remoção de cestas de basquete. A lesão data da última segunda-feira, mas só apareceu nas últimas horas. O homem de 60 anos, que está em coma medicamentoso, havia passado por pelo menos duas operações nesses sete dias. De acordo com uma reconstrução inicial, o homem havia usado uma cadeira de árbitro de vôlei para subir e operar uma alavanca posicionada dois metros acima da porta do ginásio para levantar cestas e preparar a quadra de vôlei. A Spiesal investigou o acidente com o objetivo de apurar as possíveis causas e responsabilidades. Entretanto, o número de acidentes graves de trabalho desde o início do ano subiu para três. Na sexta-feira, um trabalhador de 43 anos de uma empresa offshore caiu do telhado da Ser.Tec em Roncade: seu estado continua crítico. Na segunda-feira, o drama se desenrolou na pedreira Lo Bande di Spresiano, onde um trabalhador de 31 anos morreu sufocado sob o cascalho.



discutindo

A lesão no ginásio teve uma série de desdobramentos para o esporte da cidade. “O município, na manhã de sexta-feira, nos informou repentinamente do fechamento da academia Mazzotti”, explica Albatross. Às 19h45 estava agendado o jogo válido pelos oitavos de final da Final Provincial Sub-16 e, graças à colaboração do Volley Treviso, foi possível encontrar outro ginásio credenciado para disputar a partida em menos de 8 horas. O perigo era ter que perdê-lo na mesa. Estamos distribuídos por 5 ginásios, quase todos ginásios escolares, com todos os inconvenientes que isso acarreta. Há anos que pedimos à junta uma distribuição diferenciada dos ginásios na região, para que todas as empresas, por sua vez, possam usufruir das vantagens de determinados cargos. Em vez disso, permanece inalterado. Se a situação não mudar, o quinquagésimo aniversário pode ser o último.” O vice-prefeito Andrea De Cecchi responde: “A academia está fechada devido às investigações do acidente. Já estão marcadas reuniões para compensar o incómodo momentâneo, em articulação com a autarquia, proprietária do imóvel, e a escola. O calendário de tarefas das instalações desportivas pode sempre ser melhorado. Neste momento parece-nos o melhor possível, tendo em conta as múltiplas necessidades dos clubes desportivos ». No entanto, o golpe do candidato a prefeito Giorgio De Nardi vai direto ao ponto: «Treviso, Cidade Europeia do Esporte 2022, não pode cansar quem pratica esportes amadores com mil dificuldades e decepcionar as 250 meninas que amam seu esporte. O verdadeiro Treviso de todos os dias encontra-se nos (poucos e muito reais) ginásios do sofrimento, não nos cintilantes cartões de Natal da autocelebração ».