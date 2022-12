Gripe preocupa, principalmente entre crianças, mas Calábria não ativou vigilância

Roma – Em toda a Itália, a onda de gripe está causando preocupação, o que está acontecendo este ano como não acontecia desde 2009-2010, ano da pandemia de gripe suína. De acordo com os últimos dados da rede de monitoramento InfluNet do Istituto Superiore di Sanità, na semana passada 771 mil italianos foram acamados devido a síndromes gripais, o que equivale a 12,9 por mil (9,5 na semana anterior). Mais de 2,5 milhões foram infectados desde o início da temporada. Para chegar a esse número, no ano passado tivemos que esperar até o início de janeiro. Crianças menores de cinco anos são particularmente afetadas.

E se em Emilia, Lombardia e Umbria a infecção excedeu um limite de nível de entidade muito alto, três regiões (Campania, Calabria e Sardenha) não ativaram o monitoramento InfluNet. O número de casos de síndrome semelhante à influenza (ILI) na Itália está aumentando significativamente. Na 47ª semana de 2022, a incidência equivale a 12,9 casos por mil atendimentos (9,5 na semana anterior).

A incidência aumenta em todas as faixas etárias, mas as faixas etárias infantis são as mais afetadas. A prevalência dos vírus influenza está aumentando, mesmo que outros vírus respiratórios também tenham contribuído para o aumento do número de síndromes gripais nas primeiras semanas de observação.

O levantamento foi feito pelo InfluNet, sistema de vigilância epidemiológica e virológica da influenza. A InfluNet é coordenada pelo Istituto Superiore di Sanità (ISS) com o apoio do Ministério da Saúde.